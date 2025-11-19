Griezmann e il futuro: "La MLS è il mio sogno, ma ho un contratto con l'Atletico Madrid"

In occasione di un evento organizzato dalla Hyundai al Wanda Metropolitano, l'attaccante dell'Atletico Madrid Antonie Griezmann ha parlato ai media presenti. Queste le sue parole, riprese da Diario AS, iniziando da un giudizio sulla passata stagione: "Avevo così tante speranze, così tanti sogni, e marzo non è stato un buon mese per nessuno; abbiamo perso la Liga e la Champions League. E il mio morale è crollato, mi ha fatto molto male mentalmente, e questo ha influenzato il mio gioco in seguito".

Sul rinnovo fino al 2027: "Voglio sempre di più. Ho ancora molti minuti da giocare, gambe e forza mentale per continuare e diventare una persona importante per il club. Voglio dimostrarlo a tutti, e voglio essere ancora più importante. Io già una leggenda del club? Ci penserò più avanti. Ora devo continuare a dimostrare, giorno dopo giorno, che posso ancora giocare".

Sulle voci che lo vedono in MLS: "Alla fine sono sempre stato l'oggetto di conversazione. Dal primo giorno in cui sono arrivato fino all'ultimo giorno in cui me ne andrò. Ma, come ho detto, sono molto felice qui. Tutti sanno che la MLS è il mio sogno, il mio obiettivo, ma ho ancora un contratto, voglio continuare a giocare qui e ad essere un giocatore importante".