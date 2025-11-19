Francia, il primo round di offerte per l'assegnazione dei diritti della Champions è un flop

Il primo ciclo di offerte per l’assegnazione dei diritti televisivi della UEFA Champions League per il quadriennio 2027-2031 non ha prodotto il risultato atteso sul mercato francese. Secondo quanto riportato da RMC Sport, nessuna delle emittenti coinvolte è riuscita a imporsi con una proposta decisiva e la UEFA sarà quindi costretta a procedere con un secondo round di trattative per tentare di raggiungere un accordo soddisfacente con i principali operatori.

Il bando era stato aperto lo scorso ottobre e le parti interessate avevano tempo fino alla settimana scorsa per formalizzare le proprie offerte. L’obiettivo dichiarato della UEFA è quello di superare la soglia dei 5 miliardi di euro, una cifra record che riguarda l’intero mercato europeo. Per questo motivo, l’organismo di Nyon ha fissato una nuova scadenza: tutte le proposte del secondo turno dovranno essere presentate entro domani a mezzogiorno.

Per avvicinarsi alla cifra desiderata, la UEFA ha introdotto un approccio innovativo. Il broadcaster che riuscirà ad assicurarsi l’accordo per il pacchetto principale avrà anche la possibilità di prolungare i diritti oltre il 2031, un’opportunità senza precedenti nel panorama europeo. Inoltre, per la prima volta, piattaforme globali come Netflix e Apple TV+ hanno ricevuto la possibilità di acquistare l’esclusiva sulla “migliore partita della giornata”, in cambio di un investimento molto significativo.

La concorrenza per i diritti premium è particolarmente agguerrita: Canal+, DAZN, BeIN Sports, Apple TV+, Paramount, Amazon Prime Video e persino Disney+ si sarebbero posizionati come potenziali acquirenti. Un ventaglio di candidati che suggerisce una possibile rivoluzione nel modo in cui il calcio europeo verrà trasmesso nei prossimi anni. In Francia, Canal+ detiene attualmente l’esclusiva sulle principali competizioni UEFA - Champions League, Europa League e Conference League - ma il gruppo teme che l’ingresso di colossi globali dotati di risorse quasi illimitate possa mettere seriamente a rischio la sua posizione dominante nel Paese.