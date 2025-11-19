Cannavaro riporta l'Uzbekistan in top 50 del ranking mondiale nove anni dopo l'ultima volta

La FIFA ha annunciato nella giornata di oggi il nuovo ranking per le nazionali maschili. La vetta resta invariata con Spagna in testa, Argentina seconda e Francia terza seguite dall’Inghilterra e da un Brasile che recupera due posizioni scavalcando Paesi Bassi e Portogallo. Esce invece dalle prime dieci, come preannunciato, l’Italia che cola a picco perdendo tre posizioni e venendo scavalcata da Germania, Croazia e Marocco. Un problema in vista dell’eventuale qualificazione al Mondiale dove gli azzurri non sarebbero testa di serie.

Per il resto, da segnalare il ritorno nella top 50 dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro dopo nove anni dall'ultima volta. Un traguardo che fa seguito alla prima, storica, qualificazione al Mondiale, arrivata dopo aver raggiunto il secondo posto del Girone A alle spalle del solo Iran.

Ranking FIFA maschile:

1) Spagna 1877.18

2) Argentina 1873.33

3) Francia 1870

4) Inghilterra 1834.12

5) Brasile 1760.46

6) Portogallo 1760.38

7) Paesi Bassi 1756.27

8) Belgio 1730.71

9) Germania 1724.15

10) Croazia 1716.88

12) Italia 1702.06