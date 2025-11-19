Hakimi è il calciatore africano dell'anno: "Essere riconosciuto nel mio continente è speciale"

"Ricevere il premio di Giocatore Africano dell'Anno 2025 è un grandissimo onore". Inizia così il discorso pronunciato da Achraf Hakimi in occasione della conquista del Pallone d'Oro africano del 2025. "Essere riconosciuto nel mio continente significa qualcosa di molto speciale per me. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff e tutto il Paris Saint-Germain, così come la Federazione Calcio Marocchina e il popolo marocchino che mi sostiene ogni giorno", ha proseguito.

Hakimi è stato scelto dalla maggior parte dei giornalisti sportivi, allenatori, capitani, leggende ed esperti del calcio africano invitati a votare in tutto il continente, davanti a Mohamed Salah e Victor Osimhen.

Questo titolo corona un anno eccezionale per il difensore del Paris Saint Germain, il quale ha avuto un ruolo chiave nei successi del club in Ligue 1, nella Coppa di Francia, in Champions League e nella Supercoppa UEFA. Le sue eccezionali prestazioni gli sono valse anche un posto nella Squadra della Stagione 2024-2025 di Ligue 1 e Champions League. È stato anche nominato nella FIFPRO World XI of the Year, insieme a Nuno Mendes, Vitinha e Ousmane Dembélé.