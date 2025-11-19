Ronaldo nello studio ovale con Trump: strette di mano, foto e post di ringraziamento

Da un lato Cristiano Ronaldo, capitano della nazionale portoghese di calcio e fuoriclasse della squadra saudita dell'Al-Nassr, dall'altro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Insieme alla Casa Bianca. Il motivo è presto svelato, visto che CR7 ha cenato insieme al capo di stato a stelle e strisce come parte della delegazione che accompagna il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in visita negli USA.

Trump ha dedicato un discorso di benvenuto alla cena per Ronaldo, ex attaccante di Real Madrid e Juventus, nonché cinque volte Pallone d'Oro: "Mio figlio Barron è un suo grande tifoso. Ha avuto modo di incontrarlo, e penso che ora rispetti suo padre un po' di più", si è rivolto così al giocatore di 40 anni.

Ronaldo è stato ricevuto allo studio ovale e lo ha poi ringraziato Trump attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Grazie Presidente per il suo invito e per il caloroso benvenuto che lei e la First Lady avete dato a me e alla mia futura moglie. Ognuno di noi ha qualcosa di significativo da dare, e io sono pronto a fare la mia parte, ispirando le nuove generazioni a costruire un futuro definito con coraggio, responsabilità e pace duratura".