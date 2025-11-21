Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League

C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Tommaso Maschio
Oggi alle 23:32Calcio femminile
Tommaso Maschio

La UEFA ha annunciato la formazione ideale della quarta giornata di Women’s Champions League. Nell’undici scelto, e schierato con il 4-4-2, c’è spazio anche per una calciatrice italiana come Chiara Beccari della Juventus autrice di una rete nello scoppiettante 3-3 contro il Lione. Presenti anche due avversarie delle italiane come la portiera del Leuven Seynhaeve, che ha spento i sogni con le due parate alla Roma, e la centrale Renard che all’ultimo minuto di recupero ha trovato il pari contro le bianconere.

Questa la formazione scelta: Seynhaeve (OH Leuven); Carpenter (Chelsea), Renard (Lione), Lloris (Atletico Madrid), Kett (Bayern Monaco); Beccari (Juventus), Le Moguedec (Paris FC), Tvedten (Valerenga), Peddemors (Wolfsburg); Beerensteyn (Wolfsburg), Russo (Arsenal).

Di seguito risultati, marcatrici e classifica:

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA
Giovedì 20 novembre
Twente-Atletico Madrid 0-4
29’ Sarriegi, 41’ Bartel, 67’ Jensen, 85’ Iannuzzi
Chelsea- Barcellona 1-1
16’ Carpenter (C), 24’ Pajor (B)
OH Leuven-Roma 1-1
18’ Viens (R), 71’ rig. Conijenberg (L)
Paris Saint Germain-Bayern Monaco 1-3
16’ Karchaoui (P), 17’ Dallmann (B), 34’ Tanikawa (B), 89’ Damnjanovic (B)

Già giocate
Juventus-Lione 3-3
12' Beccari (J), 27' Cambiaghi (J), 37' Tatiana Pinto (J), 60' Chawinga (L), 79' Katoto (J), 90' rig. Renard (L)
Wolfsburg-Manchester United 5-2
14' Rolfö (M), 17' e 37' Peddemors (W), 45' e 65' Beerensteyn (W), 45'+2 Malard (M), 90'+6 Endemann (W)
Arsenal-Real Madrid 2-1
43' Weir (R), 53' e 67' Russo (A)
Paris FC-Benfica 2-0
43' Mendy, 62' Garbino
Valerenga-St. Polten 2-2
11' Sævik (V), 19' Tvedten (V), 45' Elmore (S), 56' rig. Klein (S)

Classifica
Lione 10
Barcellona 10
Wolfsburg 9
Bayern Monaco 9
Manchester United 9
Chelsea 8
Real Madrid 7
Juventus 7
Atletico Madrid 6
Arsenal 6
Paris FC 5
OH Leuven 5
Valerenga 4
Twente 2
Benfica 1
St. Polten 1
Roma 1
Paris Saint-Germain 0

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
