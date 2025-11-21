C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League

La UEFA ha annunciato la formazione ideale della quarta giornata di Women’s Champions League. Nell’undici scelto, e schierato con il 4-4-2, c’è spazio anche per una calciatrice italiana come Chiara Beccari della Juventus autrice di una rete nello scoppiettante 3-3 contro il Lione. Presenti anche due avversarie delle italiane come la portiera del Leuven Seynhaeve, che ha spento i sogni con le due parate alla Roma, e la centrale Renard che all’ultimo minuto di recupero ha trovato il pari contro le bianconere.

Questa la formazione scelta: Seynhaeve (OH Leuven); Carpenter (Chelsea), Renard (Lione), Lloris (Atletico Madrid), Kett (Bayern Monaco); Beccari (Juventus), Le Moguedec (Paris FC), Tvedten (Valerenga), Peddemors (Wolfsburg); Beerensteyn (Wolfsburg), Russo (Arsenal).

Di seguito risultati, marcatrici e classifica:

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA

Giovedì 20 novembre

Twente-Atletico Madrid 0-4

29’ Sarriegi, 41’ Bartel, 67’ Jensen, 85’ Iannuzzi

Chelsea- Barcellona 1-1

16’ Carpenter (C), 24’ Pajor (B)

OH Leuven-Roma 1-1

18’ Viens (R), 71’ rig. Conijenberg (L)

Paris Saint Germain-Bayern Monaco 1-3

16’ Karchaoui (P), 17’ Dallmann (B), 34’ Tanikawa (B), 89’ Damnjanovic (B)

Già giocate

Juventus-Lione 3-3

12' Beccari (J), 27' Cambiaghi (J), 37' Tatiana Pinto (J), 60' Chawinga (L), 79' Katoto (J), 90' rig. Renard (L)

Wolfsburg-Manchester United 5-2

14' Rolfö (M), 17' e 37' Peddemors (W), 45' e 65' Beerensteyn (W), 45'+2 Malard (M), 90'+6 Endemann (W)

Arsenal-Real Madrid 2-1

43' Weir (R), 53' e 67' Russo (A)

Paris FC-Benfica 2-0

43' Mendy, 62' Garbino

Valerenga-St. Polten 2-2

11' Sævik (V), 19' Tvedten (V), 45' Elmore (S), 56' rig. Klein (S)

Classifica

Lione 10

Barcellona 10

Wolfsburg 9

Bayern Monaco 9

Manchester United 9

Chelsea 8

Real Madrid 7

Juventus 7

Atletico Madrid 6

Arsenal 6

Paris FC 5

OH Leuven 5

Valerenga 4

Twente 2

Benfica 1

St. Polten 1

Roma 1

Paris Saint-Germain 0