Catanzaro-Pescara finisce 3-3. Succede di tutti al 'Ceravolo'. Primo punto per Gorgone
Si chiude con un pirotecnico 3-3 l'anticipo della 13ª giornata del campionato di Serie B fra Catanzaro e Pescara. Ospiti in vantaggio per due volte nella prima frazione con Di Nardo, prima, e Corazza, poi, intervallati dal momentaneo pareggio delle Aquile del Sud con Brighenti. Nella ripresa, però, la musica cambia con gli uomini di Alberto Aquilani che agganciano il pareggio con Pittarello e poi passano avanti con Buso all'82'. Al 93', però, arriva il colpo di scena: 3-3 del Delfino, ancora con Corazza. Primo punto in carriera per Giorgio Gorgone sulla panchina del club abruzzese. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B, 13ª GIORNATA
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Sabato 22 novembre
Ore 15:00 - Avellino-Empoli
Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana
Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo
Ore 17:15 - Padova-Venezia
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Palermo 19
Venezia 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Reggiana 16
Catanzaro 16**
Carrarese 15
Padova 14
Virtus Entella 14
Empoli 14
Bari 13*
Südtirol 12
Mantova 11
Pescara 9**
Spezia 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più