Trapani, Aronica: "Cercheremo di sfruttare pienamente il turno contro il Foggia"

Il Trapani in questo weekend di Serie C è atteso dalla sfida contro il Foggia fanalino di coda del Girone C. Questa l'analisi del tecnico dei siciliani, Salvatore Aronica, nel corso della consueta conferenza stampa prepartita:

“Questa è stata una settimana in cui ci siamo leccati le ferite - si legge su TrapaniGranata.it -, dopo la sconfitta contro il Potenza. Abbiamo analizzato gli errori, le disattenzioni e tutto ciò che ha reso netta la sconfitta. Abbiamo quindi lavorato in funzione di quello, perché già domani si riparte. Abbiamo un turno importante in casa e quindi dobbiamo riprenderci sul campo quelli che sono stati i punti che abbiamo perso a Potenza.

La sconfitta di Potenza ci ha insegnato che non ci si può distrarre. Bisogna essere sempre concentrati. Non possiamo sottovalutare nulla e niente in questo campionato. Il Foggia ricordiamo che ha vinto con il Casarano. Verrà qui a vendere cara la pelle. Noi sappiamo che dopo tre vittorie di fila, perdere a Potenza è stato un passo indietro. Già quindi da domani bisogna ripartire carichi per cercare di conquistare i tre punti in classifica che sono di vitale importanza.

Il turno contro il Foggia cercheremo di sfruttarlo pienamente. Giochiamo in casa contro una squadra buona, ma che chiaramente ha manifestato difficoltà, come testimonia la classifica. Affrontiamo una squadra in grande difficoltà. Il Foggia è stato costruito sul finire del calciomercato. Una squadra che ha già cambiato allenatore. Cercheranno di metterci in difficoltà. Giocano con il 4-2-3-1. Una squadra che bisogna prendere con le pinze, ma a cui chiaramente non possiamo concedere nulla. Per noi la classifica incombe e dobbiamo conquistare i tre punti.

La squadra sta bene fisicamente. Abbiamo in dubbio Kirwan. Nicoli e Stramaccioni sono ancora infortunati. Conto su un gruppo coeso numericamente e a livello qualitativo importante. Sicuramente metterò il miglior undici per cercare di conquistare la vittoria”.