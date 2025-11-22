Parma, Bernabé: "Posso giocare un po' ovunque. Il gol col Milan? Lo alleno in settimana"

Nel corso dell'intervista per il canale YouTube della Lega di Serie A, il centrocampista del Parma Adrian Bernabé si è soffermato anche sul suo ruolo in campo: "È una domanda un po' complessa, perché al di là che sì, che sempre sono a disposizione e tutto, mi sento uno che può giocare ovunque. Ho fatto tanti ruoli, ho fatto il terzino sinistro, ho fatto il terzino destro praticamente, ho fatto il regista, ho fatto il trequartista, ho fatto l'esterno alto. Quindi mi sento uno che può fare bene in tutte posizioni e può aiutare in tanti modi.

E mi sento fortunato perché è una cosa positiva, perché più ruoli puoi giocare, più è facile che l'allenatore ti scelga. Poi ovviamente a me piace giocare centrocampo. In un centrocampo a due, dove io mi trovo meglio. Però poi sono le partite in cui forse mi trovo meglio a destra, forse mi trovo meglio a trequarti, forse mi trovo meglio a regista. Dipende un po' anche dall'avversario. Però sì, sicuramente a centrocampo è la mia posizione ideale".

Il giocatore ha poi commentato anche il gol al Milan: "Il primo controllo è giusto, perché me la metto in avanti, me la sposto. Poi ovviamente calcio lungo lì. Ovviamente è un gol bello, però è un gol che alleno tanto durante gli allenamenti, non è un gol a caso. Ci sono tante ore di ripetizione in allenamento cercando quella cosa lì. Alla fine il lavoro paga, diciamo così noi al Parma".