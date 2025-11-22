Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

22 novembre 1981, il cuore di Antognoni si ferma. Dopo uno scontro di gioco con Martina

22 novembre 1981, il cuore di Antognoni si ferma. Dopo uno scontro di gioco con Martina
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
Andrea Losapio

Il 22 novembre del 1981, al Comunale di Firenze, è di scena la Fiorentina. Ospite il Genoa, in una partita divertente come tante in quella stagione viola. Sul due a uno però capita qualcosa che potrebbe portare la gara alla storia, in maniera negativa. Perché dopo avere segnato qualche minuto prima, Antognoni si scontra con il portiere ligure, Silvano Martina (diventato poi agente di Buffon e di Dzeko). Dall'inizio sembra subito un problema grosso, perché la violenza dell'impatto porta Antognoni a rimanere a terra.

Lingua rovesciata in gola, bava alla bocca, occhi ribaltati. Ci sono degli istanti davvero tragici, il capitano del Grifone Claudio Onofri si mette le mani nei capelli correndo a bordo campo. C'è un pericolo di vita particolarmente accentuato per il numero dieci della Fiorentina.

Silenzio totale da parte nello stadio, con il dottor Gatto e il massaggiatore Raveggi che cercano di evitare il dramma. Massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca, più rimettere a posto la lingua. Il cuore si ferma per trenta secondo, poi riprende a pompare. Venti minuti dopo, in ospedale, verrà dichiarato fuori pericolo. Le condizioni del fantasista verranno annunciate dagli altoparlanti, generando un applauso sentito da parte di tutto lo stadio. La Fiorentina arriverà seconda a fine campionato a un solo punto dalla Juventus, con Antognoni che perderà 14 partite.

Articoli correlati
Antognoni: "Fare il capo delegazione dell'U21 gratificante. Nel calcio di oggi tante... Antognoni: "Fare il capo delegazione dell'U21 gratificante. Nel calcio di oggi tante pressioni"
Antognoni: "Kean ha fatto bene a restare alla Fiorentina. Scudetto? Napoli o Inter"... Antognoni: "Kean ha fatto bene a restare alla Fiorentina. Scudetto? Napoli o Inter"
Antognoni ricorda Celeste Pin: "Ragazzo d'oro e noi lo ricordiamo con tanto affetto"... Antognoni ricorda Celeste Pin: "Ragazzo d'oro e noi lo ricordiamo con tanto affetto"
Altre notizie Accadde Oggi...
22 novembre 1981, il cuore di Antognoni si ferma. Dopo uno scontro di gioco con Martina... 22 novembre 1981, il cuore di Antognoni si ferma. Dopo uno scontro di gioco con Martina
21 novembre 2011, Antonio Cassano torna a Milanello dopo l'intervento al cuore 21 novembre 2011, Antonio Cassano torna a Milanello dopo l'intervento al cuore
20 novembre 1996, la Juventus diventa la prima italiana a espugnare Old Trafford 20 novembre 1996, la Juventus diventa la prima italiana a espugnare Old Trafford
19 novembre 1995, l'esordio di Buffon contro il Milan di Roberto Baggio e Weah 19 novembre 1995, l'esordio di Buffon contro il Milan di Roberto Baggio e Weah
18 novembre 1989, la morte di Denis Bergamini per omicidio. Caso risolto dopo 35... 18 novembre 1989, la morte di Denis Bergamini per omicidio. Caso risolto dopo 35 anni
17 novembre 2002, aggressione al portiere del Messina. Manitta colpito da un ultras... 17 novembre 2002, aggressione al portiere del Messina. Manitta colpito da un ultras del Cagliari
16 novembre 1975, nell'intervallo del derby Chinaglia e Corsini vanno quasi alle... 16 novembre 1975, nell'intervallo del derby Chinaglia e Corsini vanno quasi alle mani
15 novembre 1998, la resa dei conti fra Zeman e la Juve. La Roma vince due a zero... 15 novembre 1998, la resa dei conti fra Zeman e la Juve. La Roma vince due a zero
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
2 22 novembre 1981, il cuore di Antognoni si ferma. Dopo uno scontro di gioco con Martina
3 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
4 Iniesta sbarca nel mondo del ciclismo: la NSN prende il posto della Israel Premier Tech
5 Le Fifa Series si giocheranno anche nel 2026. E saranno allargate alle nazionali femminili
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Immagine top news n.1 Praxis Capital Management investe nel Cagliari: ma Giulini manterrà il controllo del club
Immagine top news n.2 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
Immagine top news n.3 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.4 Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercato
Immagine top news n.5 Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Immagine top news n.6 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.2 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.3 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.4 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Altre Notizie n.2 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 novembre
Immagine news Serie A n.2 Pagliuca: "Il derby è sempre il derby. Inter-Milan sfida equilibrata con molti gol"
Immagine news Serie A n.3 Sosa: "Contro l'Atalanta il Napoli troverà un buon risultato. Io mi aspetto molti cambi"
Immagine news Serie A n.4 Parma, Bernabé: "Posso giocare un po' ovunque. Il gol col Milan? Lo alleno in settimana"
Immagine news Serie A n.5 Nista: "Giulini coraggioso ad affidare il Cagliari a Pisacane. Spero raggiunga la salvezza"
Immagine news Serie A n.6 Calabria sprona il Milan: "Derby? Punto su Pulisic. Che duelli con Dimarco"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Avevamo fatto una grande rimonta, ma a tratti abbiamo difeso male"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Gorgone: "C'è da lavorare, ma ho visto atteggiamento positivo e coraggioso"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Pescara 3-3, le pagelle: Pittarello entra bene, Letizia ultimo a mollare
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Pescara finisce 3-3. Succede di tutti al 'Ceravolo'. Primo punto per Gorgone
Immagine news Serie B n.5 Padova-Venezia, i convocati di Stroppa: out Haps. Tornano Sverko, Bohinen e Compagnon
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Empoli, i convocati di Biancolino: sette assenti per la gara di domani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, sconto per Raffaele Vrenna: la Corte Sportiva d'Appello riduce l'inibizione
Immagine news Serie C n.2 Arzignano, Di Donato: "Scontro diretto da non sbagliare. Dolomiti come fosse la capolista"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Aronica: "Cercheremo di sfruttare pienamente il turno contro il Foggia"
Immagine news Serie C n.4 Pergolettese, Curioni a rischio? Bolis: "Domani ci riuniremo e parleremo"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Barilari: "Noi fra i più scarsi della Serie C? Garantisco di no!"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 15ª giornata: tre vittorie interne negli anticipi. Crotone ko a Cerignola
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Atalanta, la Dea vuole confermarsi bestia nera al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.4 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…