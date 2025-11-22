Arzignano, Di Donato: "Scontro diretto da non sbagliare. Dolomiti come fosse la capolista"

Dopo il ko di Cittadella, l'Arzignano Valchiampo tornerà in campo contro la Dolomiti Bellunesi: uno scontro diretto per la salvezza. Nella conferenza della vigilia mister Daniele Di Donato ha spiegato che partita vuole dai suoi ragazzi: "È uno scontro diretto importante, da non sbagliare. Voglio la massima attenzione, come se affrontassimo la prima in classifica. Le nostre caratteristiche non possono prescindere da aggressività e agonismo: solo così possiamo portare a casa un risultato pesante. Domani dobbiamo giocare contro la Dolomiti Bellunesi come se fosse la capolista".

La settimana scorsa al 'Tombolato' il tecnico gialloceleste ha parlato di un passo avanti: "Questa settimana di lavoro cosa ha aggiunto? Ho trovato subito un gruppo sano, disponibile e con tanto entusiasmo. È stato costruito molto bene e si allena con grande intensità. Sono soddisfatto: ho visto progressi importanti già contro il Cittadella. Riguardando la partita il rammarico è ancora più grande, perché abbiamo avuto occasioni nitide per pareggiarla. Vuol dire che dobbiamo essere più cattivi e curare ancora di più i dettagli: domani il particolare farà la differenza".

Tornando alla Dolomiti Bellunesi: è una neopromossa che sta facendo bene e ha elementi di grande esperienza: "Cosa temo di più? È una buona squadra e, se la prendi sotto gamba, rischi di fare una figuraccia. Ha giovani di prospettiva ma soprattutto “vecchietti” che hanno fatto campionati importanti: Burrai, Mondonico, Clemenza (che a me è sempre piaciuto tantissimo, giocatore di altissima qualità), Mignanelli che ha vinto campionati… Serve la nostra miglior partita e la massima cura del particolare".

Novità di quest’anno è il Football Video Support: "Che idea mi sono fatto e quanto può essere utile? Se utilizzato bene, dà una grossa mano. In passato ho avuto episodi arbitrali che mi hanno fatto arrabbiare proprio perché non c’era il supporto video. Quest’anno, con l’FVS, la terna arbitrale ha uno strumento in più e, se sfruttato al meglio, può sicuramente ridurre gli errori".