Sosa: "Contro l'Atalanta il Napoli troverà un buon risultato. Io mi aspetto molti cambi"

Il Napoli è pronto a tornare in campo. Dopo la pausa per la Nazionali e due settimane complicate, la formazione di Antonio Conte sfiderà al "Maradona" l'Atalanta del neo tecnico Raffaele Palladino. In vista del match, Tele A ha contattato l'ex attaccante azzurro Roberto Sosa:

"Io credo che domani il Napoli troverà un buon risultato: non so se vincerà - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net - ma secondo me non perde. Il problema è che per uscire da una situazione così hai bisogno di fare una prestazione, che purtroppo sono convinto che non la vedremo domani, questa è la mia opinione.

Il Napoli forse farà risultato e può anche vincere, ma la prestazione tu non la trovi con queste parole di Conte. Qualcuno mi dirà che conta solo vincere, e ci credo che è così, però la prestazione dopo questa confusione io non la prevedo. La formazione potrebbe subire qualche variazione, se poi giocano gli stessi vuol dire che quella sparata che Conte ha fatto non è servita a nulla. Io mi aspetto molti cambi e - ha concluso - anche un sistema di gioco diverso, perché se lui dice quello che ha detto a Bologna vuol dire che ci sarà un cambiamento".