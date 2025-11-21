Pergolettese, Curioni a rischio? Bolis: "Domani ci riuniremo e parleremo"

Al termine del match contro la Pro Patria, perso dalla Pergolettese per 3-1, ha preso la parola il direttore sportivo Gabriele Bolis:

"Ho visto due squadre in un momento di difficoltà. Abbiamo fatto un buon primo tempo. Abbiamo fatto un buon finale del primo tempo con diverse occasioni. I risultati ci penalizzano e ci fanno dire che siamo in un periodo negativo, il più brutto negli ultimi anni. Nel secondo tempo abbiamo pareggiato ma poi la Pro Patria è ritornata in vantaggio, con il rigore la partita è terminata. E' stata combattuta tra due squadre in difficoltà. Loro hanno prevalso e il risultato è meritato.

Ci sono dei limiti è inutile negarlo. Tutti noi abbiamo le nostre colpe. Io mi assumo le mie. L’impegno c’è stato. Non è bastato. Anche loro si sono impegnati.

“Così precipitiamo. Qualcosa dobbiamo fare. Sicuramente ci impegniamo tutti i giorni. Nel calcio esistono gli avversari, si vedono e ogni partita si vedono. Faremo di tutto per cercare di invertire la rotta. Lavoriamo tutti dal mattino alla sera per invertire la rotta.

Ci ritroviamo domani con il club per parlare di tutto e parleremo anche con il nostro allenatore”.