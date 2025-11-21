Avellino-Empoli, i convocati di Biancolino: sette assenti per la gara di domani

Attraverso i propri canali ufficiali l'Avellino ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Raffaele Biancolino per la gara di domani contro l'Empoli per la 13ª giornata del campionato di Serie B.

Portieri: Daffara, Pane, Marson

Difensori: Missori, Marchisano, Cancellotti, Simic, Enrici, Mellino, Fontanarosa, Milani

Centrocampisti: Palmiero, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Sounas, Besaggio

Attaccanti: Tutino, Patierno, Russo, Biasci, Lescano

Questo il report sugli assenti:

Marco Armellino sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra.

Valerio Crespi sta continuando il programma di terapie in seguito al trauma contusivo a livello dell’ala iliaca di sinistra con interessamento dei muscoli obliquo esterno ed obliquo interno.

Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.

Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea.

Antony Iannarilli: dopo aver accusato dolore in allenamento ha praticato una serie di esami strumentali specifici che hanno evidenziato una cervicobracalgia a destra;

Roberto Insigne: in seguito ad un fastidio accusato in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato. elongazione all’inserzione muscolo tendinea del flessore di sinistra.

Giuseppe Panico dopo un fastidio in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al quadricipite sinistro.