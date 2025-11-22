Crotone, sconto per Raffaele Vrenna: la Corte Sportiva d'Appello riduce l'inibizione

Parziale successo per Raffaele Vrenna: la Corte Sportiva d’Appello ha accolto in parte il reclamo del direttore generale del Crotone, riducendo l’inibizione inflitta dopo Salernitana-Crotone da quasi tre mesi (11 febbraio 2026) a circa due mesi (11 gennaio 2026).

Questo il testo integrale del dispositivo: "LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa - Presidente Savio Picone - Vice Presidente (relatore) Sara Di Cunzolo - Componente Franco Granato - Rappresentante A.I.A. nell'udienza fissata il 21 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo n. 0083/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Raffaele Vrenna in data 18.11.2025, avverso la sanzione dell’inibizione fino all’11.02.2026 inflitta al reclamante in relazione alla gara Salernitana/Crotone del 10.11.2025; sentito il Quarto ufficiale; uditi l'Avv. Cesare Di Cintio e il Sig. Raffaele Vrenna; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione fino all’11.01.2026. Dispone la comunicazione alla parte con Pec".