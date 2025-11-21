Sassuolo, Coulibaly: "La Coppa d'Africa è importante. Vincerla sarebbe un sogno"

Il giocatore del Sassuolo Woyo Coulibaly ha parlato ai canali ufficiali del club della Nazionale: "I miei genitori sono maliani, quindi per loro è una cosa bella che io giochi nella Nazionale perché sono nati lì. Volevo rendere felici i miei genitori con questo risultato. Il Mali non si è qualificato per i Mondiali per un solo punto, per noi giocatori è davvero doloroso perché abbiamo una squadra molto forte e non partecipare ai Mondiali significa che non abbiamo fatto abbastanza bene".

La Coppa d'Africa?

"La Coppa d'Africa per un giocatore che gioca in Africa, e nelle squadre africane, è importante. Perché sei con la tua nazionale, quindi devi giocare bene. Ci sono così tante squadre forti in Africa. Ad esempio il Marocco. Il Senegal, l'Algeria. Ci sono così tante squadre che sono forti, quindi avere la possibilità di vincere la Coppa d'Africa sarebbe un sogno".

Che rapporto hai con la religione?

"Sono musulmano, quindi leggo molto il Corano e questo mi dà l'opportunità di essere calmo e sempre fiducioso. Credo in Dio. Quindi sono sempre positivo. Quando attraversi un momento difficile, ma anche un momento felice nella vita, devi sempre pregare. Per me, è solo Dio che mi aiuta. Se domani scenderò in campo, sarà perché l'allenatore ha preso questa decisione, ma è Dio che sceglie tutto. Questo è tutto per me".

