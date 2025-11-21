Catanzaro, Aquilani: "Avevamo fatto una grande rimonta, ma a tratti abbiamo difeso male"

Un match spettacolare e ricco di colpi di scena quello andato in scena al “Ceravolo”, dove Catanzaro e Pescara hanno dato vita a un 3-3 intenso, combattuto e ricco di emozioni. La formazione giallorossa, guidata da Alberto Aquilani, ha alternato momenti di grande qualità a fasi di scarsa attenzione che hanno finito per compromettere una partita che avrebbe potuto regalare ben altro esito. Nel post gara, l’allenatore giallorosso ha offerto una lettura della prestazione: «Partita un po’ particolare. Abbiamo fatto una buona gara, ma si è difeso male e gestito non bene alcune situazioni sporche nelle fasi clou. Abbiamo reagito e creato tanto. Non abbiamo sfruttato a dovere le chance create e alla fine nel calcio va a finire così». Aquilani ha evidenziato come, nonostante i tre gol segnati e le molte opportunità prodotte, la squadra non sia riuscita a capitalizzare appieno la propria pericolosità offensiva: «Mi porto a casa tanti spunti positivi, è un peccato perché avremmo potuto avere un ottimo slancio anche a livello di umore ed entusiasmo». Il tecnico ha poi spiegato alcune scelte iniziali e i cambi effettuati all’intervallo: «Quelli che ho scelto mi avevano dato sensazioni positive in allenamento, ma poi abbiamo dovuto cambiare purtroppo. Se faccio i due cambi a inizio ripresa qualcosa vorrà dire: eravamo lunghi e un po’ molli dietro». Sulle condizioni di alcuni singoli, Aquilani ha aggiunto: «Petriccione è limitato da una pubalgia, lo sto gestendo.

Lui si mette sempre a disposizione e giocherebbe anche sul dolore, ma non ha senso rischiarlo. Buso ha qualità, le scelte le faccio in base a ciò che vedo in settimana. Sono contento per lui e Pittarello: sono ragazzi seri che lavorano sodo». Nonostante la rimonta e un secondo tempo propositivo, l’allenatore non nasconde l’insoddisfazione per un pareggio che sa di occasione mancata: «Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Oudin? Non mi soffermo sui singoli, preferisco parlare di equilibri e collettivo. Abbiamo calciato non so quante volte senza trovare il gol, loro invece con un tiro da 30 metri ci sono riusciti. Siamo stati bravi a ribaltarla, ma poi i dettagli fanno la differenza». Infine, un accenno agli episodi e alla prospettiva futura: «Il fallo di Antonini, qualche palla non gestita bene e loro bravi a fare gol. Parlare di mercato ora è inutile, ho fiducia inuesti ragazzi. Vedremo cosa si potrà fare».