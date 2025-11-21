Catanzaro-Pescara 3-3, le pagelle: Pittarello entra bene, Letizia ultimo a mollare

Risultato finale: Catanzaro-Pescara 3-3

CATANZARO

Pigliacelli 5,5 - Di Nardo lo beffa facendo passare il pallone sotto le sue gambe. Poco dopo respinge male una conclusione dalla lunga distanza di Dagasso favorendo il sinistro vincente di Corazza. Non impeccabile.

D’Alessandro 6 - Primo tempo di grande intensità da parte dell'esterno giallorosso, sempre pericoloso nell'uno contro uno. Leggero calo nella ripresa, ma aveva speso tutto. Dal 70' Alesi 6 - Fa il suo.

Antonini 5 - Nella prima mezz'ora Catanzaro in difficoltà in fase difensiva, anche lui non brilla e non è impeccabile sulle due reti del Pescara. Da un suo fallaccio nasce la punizione del 3-3.

Brighenti 6,5 - Mezzo voto in più perchè realizza un gran gol con il tacco nel momento di maggiore difficoltà da parte dei giallorossi. Qualche difficoltà su Di Nardo, meglio su Tonin. Dall'80' Bettella sv.

Favasuli 6,5 - Voluto fortemente dal direttore sportivo Polito la scorsa estate, si conferma un esterno in grande crescita e che, in fase offensiva, è quasi un attaccante aggiunto. Più volte vicino al gol, sempre nel vivo della manovra.

Rispoli 6,5 - Parte in sordina, poi prende per mano il centrocampo giallorosso e prova a non far rimpiangere Petriccione mettendoci qualità e quantità. Solo Desplanches gli nega la gioia del gol con un grande intervento.

Pontisso 6 - A tratti sembra fuori posizione quando c'è da contenere, alla lunga però torna a essere il combattente a tutto campo che il popolo del Ceravolo conosce benissimo.

Di Chiara 5 - Una delle note negative della serata, non a caso resta negli spogliatoi all'intervallo. Soffre la rapidità di Letizia e degli esterni avversari, perde totalmente Corazza in occasione della rete del provvisorio 1-2. Dal 45' Frosinini 6 - Buon impatto dopo due mesi di assenza forzata. Propizia il gol di Pittarello.

Oudin 5,5 - Un bellissimo cross sul secondo palo che Iemmello non sfrutta a dovere, in mezzo tante pause e un'altra prova estremamente altalenante. Che fine ha fatto il talento ammirato a Lecce? Dal 45'Pittarello 6,5 - Entra e ci mette un minuto per fare 2-2, col suo fisico mette in difficoltà un osso duro come Brosco.

Cissè 6 - Premiato nel pre-partita come l'uomo del mese di ottobre, non tradisce le attese e sforna un assist d'oro per Brighenti saltando nettamente Dagasso. Alterna giocate super a qualche errore tecnico, ma è un valore aggiunto per questa squadra. Dal 70' Buso 7 - Entra come meglio non potrebbe e crea scompiglio in tutta la retroguardia ospite, fino all'eurogol del 3-2.

Iemmello 6 - Non segna ed è quasi una notizia, visto che è il bomber della squadra. Tuttavia gioca molto per i compagni ed è generoso con sponde intelligenti e qualche buona verticalizzazione. Sbaglia da pochi passi il gol dell'1-1, ostacolato ai limiti del regolamento da Gravillon.

Alberto Aquilani 6 - Terza vittoria interna che sfuma nel finale, davvero tante ingenuità da parte di una difesa che proprio non ha funzionato. Azzecca i cambi, ma riecco l'incubo "pareggite".

PESCARA

Desplanches 6 - Fa tremare i 150 pescaresi assiepati dietro la sua porta con un'uscita a vuoto, si riscatta poco dopo con un miracolo su Rispoli. Altri due interventi risolutivi, prende tre gol sui quali non può fare niente.

Gravillon 6 - Non è al massimo della forma, però si vede sia un calciatore di livello superiore alla media per la categoria. Generosissimo quando, al 93', si porta in avanti conquistando la punizione dalla quale nasce il 3-3 definitivo.

Brosco 5,5 - Nel primo tempo tiene botta pur perdendo la marcatura su Brighenti che, di tacco, fa 1-1. Nella ripresa soffre tanto la fisicità di Pittarello.

Corbo 5,5 - 28 gol subiti, la retroguardia del Pescara proprio non funziona e torna a casa con altre tre reti sul groppone. Anche lui non è impeccabile.

Oliveri sv - Dal 9' Corazza 7 - L'eroe che non ti aspetti. Soffre un po' in fase difensiva, ma la sua doppietta vale un punto prezioso. Due gol di bellissima fattura, con esultanza liberatoria sotto il settore ospiti.

Valzania 5,5 - Non mancano mai impegno e buona volontà, ma a lungo andare soffre i ritmi forsennati dei calciatori di casa.

Squizzato 5,5 - Stesso discorso fatto per Valzania. Altalenante. Dal 60' Meazzi 6,5 - Mezzo voto in più per l'atteggiamento, per due volte in 5 secondi si immola a protezione della propria porta. Meriterebbe più spazio?

Dagasso 5,5 - Che sia un buon giocatore è fuori discussione. Propizia la rete del provvisorio 1-2 con un bellissimo tiro dalla distanza, ma in precedenza era stato saltato con troppa facilità da Cissè per il gol dell'1-1 a opera di Brighenti. Il giallo subito in avvio lo condiziona. Dal 60' Caligara 5,5 - Sfiora il gran gol con un bel sinistro dai 25 metri, soffre in fase difensiva e prende un giallo per fallo su Iemmello.

Letizia 6,5 - Si parlava di un impiego nel terzetto arretrato, Gorgone però non vuole rinunciare alla sua spinta offensiva e la scelta si rivela azzeccata. Leader e calciatore di una intelligenza fuori dal comune, sua la sponda per il 3-3 di Corazza.

Tonin 6 - Il fatto che esca con i crampi fa capire quanto abbia corso, pur non avendo avuto occasioni per calciare in porta se non un diagonale a lato di un soffio. Bello l'assist per Di Nardo. Dal 72' Sgarbi sv.

Di Nardo 6,5 - Quarto centro stagionale per l'ex Campobasso, conferma del fatto che un attaccante forte sa segnare in tutte le categorie. La fa passare sotto le gambe di Pigliacelli, poco prima ci aveva provato in diagonale sfiorando lo 0-1 dopo 120 secondi.

Giorgio Gorgone 6,5 - In emergenza e su un campo difficile: il 3-3 è un buon punto di ripartenza, il modo migliore per esordire in B. C'è molto da lavorare in fase difensiva.