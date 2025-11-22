Le Fifa Series si giocheranno anche nel 2026. E saranno allargate alle nazionali femminili

Con una nota ufficiale la FIFA ha confermato che anche nel 2026 si disputeranno le FIFA Series, ovvero la competizione a inviti biennale che prevede amichevoli internazionali tra nazionali di diverse confederazioni in una sede unica che hanno preso il via lo scorso anno in via sperimentale. Con una novità: dal prossimo anno la competizione sarà aperta anche alle nazionali femminili.

“La FIFA ha confermato che la FIFA Series 2026™ si svolgerà durante la finestra delle partite internazionali di marzo e aprile del prossimo anno, offrendo alle squadre nazionali di diversi continenti una piattaforma unica per competere e connettersi oltre i tradizionali confini delle loro confederazioni. Sulla scia del successo dell'edizione pilota tenutasi a marzo 2024 , le FIFA Series 2026 segna la prima implementazione completa di questa iniziativa, con un maggior numero di Associazioni Membri Partecipanti (PMA), più sedi ospitanti e, per la prima volta, una versione dedicata al calcio femminile. - si legge nel comunicato - Il formato ampliato è progettato per facilitare partite internazionali più significative e contribuire direttamente allo sviluppo del calcio globale. La FIFA Series™ è in linea con gli Obiettivi Strategici FIFA per il Gioco Globale: 2023-2027 , che si concentrano sulla creazione di maggiori opportunità di equilibrio competitivo, crescita tecnica e scambio intercontinentale. Il formato offre un percorso per le nazionali che raramente affrontano avversarie provenienti da altri continenti”.

"Le FIFA Series mirano a liberare il potenziale di sviluppo di giocatori, allenatori e tifosi, promuovendo al contempo l'universalità e la diversità del calcio attraverso partite significative. L'edizione 2026 aumenterà ulteriormente questo impatto sia per il calcio maschile che per quello femminile. - sono le parole del presidente Gianni Infantino - Collegando le nazioni attraverso la competizione, le FIFA Series mirano a rafforzare il gioco a tutti i livelli, portando le comunità locali sulla scena globale".

Le FIFA Series maschili comprenderanno una serie di partite significative che si terranno in Australia, Azerbaigian, Indonesia, Kazakistan, Mauritius, Porto Rico, Ruanda e Uzbekistan. Sono in corso trattative anche con altre Associazioni affiliate alla FIFA (AM), che potrebbero unirsi come nazioni ospitanti nei prossimi mesi. Le FIFA Series femminile debutterà con eventi in Brasile, Costa d'Avorio e Thailandia. Il programma completo sarà annunciato all'inizio del 2026.