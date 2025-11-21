Padova-Venezia, i convocati di Stroppa: out Haps. Tornano Sverko, Bohinen e Compagnon

Attraverso i propri canali ufficiali il Venezia ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per il derby in programma domani contro il Padova, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto all'ultimo match disputato prima della sosta per le Nazionali risulta assente Haps in difesa, mentre tornano a disposizione Sverko, Bohinen e Compagnon

Portieri: Grandi, Minelli, Stankovic.

Difensori: Franjic, Hainaut, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibé, Sverko, Svoboda, Venturi.

Centrocampisti: Bjarkason, Bohinen, Busio, Compagnon, Doumbia, Duncan, Lella, Perez.

Attaccanti: Adorante, Casas, Fila, Yeboah.

Sulla sfida di domani il tecnico dei lagunari, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, ha dichiarato: "Queste sono le gare più sentite, e a me piace avere questo senso di appartenenzaPenso che la squadra farà una grande partita: è un derby, quindi lascio aperte tutte le situazioni che si potranno creare. Sono gare che vorremmo giocare tutti, e così è bello. Ci sono tante motivazioni all'interno della gara, l'abbiamo preparata al meglio, siamo concentrati: i miei non sono giocatori arrivati ieri sera, sanno cosa voglia dire essere a Venezia e il peso della maglia. Non mettiamogli quindi troppa pressione".