Padova-Venezia, i convocati di Stroppa: out Haps. Tornano Sverko, Bohinen e Compagnon

© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 22:04Serie B
Luca Bargellini

Attraverso i propri canali ufficiali il Venezia ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per il derby in programma domani contro il Padova, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto all'ultimo match disputato prima della sosta per le Nazionali risulta assente Haps in difesa, mentre tornano a disposizione Sverko, Bohinen e Compagnon

Portieri: Grandi, Minelli, Stankovic.
Difensori: Franjic, Hainaut, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibé, Sverko, Svoboda, Venturi.
Centrocampisti: Bjarkason, Bohinen, Busio, Compagnon, Doumbia, Duncan, Lella, Perez.
Attaccanti: Adorante, Casas, Fila, Yeboah.

Sulla sfida di domani il tecnico dei lagunari, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, ha dichiarato: "Queste sono le gare più sentite, e a me piace avere questo senso di appartenenzaPenso che la squadra farà una grande partita: è un derby, quindi lascio aperte tutte le situazioni che si potranno creare. Sono gare che vorremmo giocare tutti, e così è bello. Ci sono tante motivazioni all'interno della gara, l'abbiamo preparata al meglio, siamo concentrati: i miei non sono giocatori arrivati ieri sera, sanno cosa voglia dire essere a Venezia e il peso della maglia. Non mettiamogli quindi troppa pressione".

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
