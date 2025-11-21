TMW Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercato

Torna il campionato di Serie A, che entrerà da domani nel vivo con il via alla dodicesima giornata. Dietro alle scrivanie i dirigenti sono già attivi per prepararsi al mercato di gennaio, che si avvicina sempre di più. Con un'incognita che riguarda molti dei club: la Coppa d'Africa.

La prossima edizione del torneo si terrà in Marocco a cavallo fra il 21 dicembre 2025 ed il 18 gennaio 2026. Le squadre italiane rischiano di salutare i giocatori che verranno convocati con le rispettive Nazionali per un mese, con l'esigenza poi di aspettare il pieno recupero psicofisico di chi rientra dopo un impegno di tale portata.

In casa Udinese per esempio alcune riflessioni in tal senso verranno fatte, in base alle convocazioni. Sulla fascia sinistra potrebbero partire sia Hassane Kamara che Jordan Zemura. È bene precisare subito che Kamara non viene preso in considerazione nelle convocazioni della Costa d'Avorio da marzo 2025, mentre Zemurra è una colonna dello Zimbabwe, pur non avendo preso parte alle ultime due amichevoli.

Insomma, seppur non sia certo, è comunque possibile che possa arrivare anche una doppia chiamata. In quel caso, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è possibile che i friulani possano guardarsi intorno sul mercato invernale per cogliere eventuali opportunità, così da non lasciare la fascia scoperta.