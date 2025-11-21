Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercato

Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 22:30Serie A
Daniele Najjar

Torna il campionato di Serie A, che entrerà da domani nel vivo con il via alla dodicesima giornata. Dietro alle scrivanie i dirigenti sono già attivi per prepararsi al mercato di gennaio, che si avvicina sempre di più. Con un'incognita che riguarda molti dei club: la Coppa d'Africa.

La prossima edizione del torneo si terrà in Marocco a cavallo fra il 21 dicembre 2025 ed il 18 gennaio 2026. Le squadre italiane rischiano di salutare i giocatori che verranno convocati con le rispettive Nazionali per un mese, con l'esigenza poi di aspettare il pieno recupero psicofisico di chi rientra dopo un impegno di tale portata.

In casa Udinese per esempio alcune riflessioni in tal senso verranno fatte, in base alle convocazioni. Sulla fascia sinistra potrebbero partire sia Hassane Kamara che Jordan Zemura. È bene precisare subito che Kamara non viene preso in considerazione nelle convocazioni della Costa d'Avorio da marzo 2025, mentre Zemurra è una colonna dello Zimbabwe, pur non avendo preso parte alle ultime due amichevoli.

Insomma, seppur non sia certo, è comunque possibile che possa arrivare anche una doppia chiamata. In quel caso, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è possibile che i friulani possano guardarsi intorno sul mercato invernale per cogliere eventuali opportunità, così da non lasciare la fascia scoperta.

Articoli correlati
Udinese-Bologna, le probabili formazioni: Davis in coppia con Zaniolo, Lucumi riposa... Udinese-Bologna, le probabili formazioni: Davis in coppia con Zaniolo, Lucumi riposa
Udinese, Runjaic difende Palma: "A Sassuolo difficile per tutti, andava supportato"... Udinese, Runjaic difende Palma: "A Sassuolo difficile per tutti, andava supportato"
Immobile out, Bailey al massimo in panchina. Baresi torna a Casa Milan: le top news... Immobile out, Bailey al massimo in panchina. Baresi torna a Casa Milan: le top news delle 18
Altre notizie Serie A
Bertoni: "Mi auguro che Spalletti faccia bene alla Juve. Ma domani spero vinca la... Bertoni: "Mi auguro che Spalletti faccia bene alla Juve. Ma domani spero vinca la Fiorentina"
Sassuolo, Coulibaly: "La Coppa d'Africa è importante. Vincerla sarebbe un sogno" Sassuolo, Coulibaly: "La Coppa d'Africa è importante. Vincerla sarebbe un sogno"
Marchionni: "Sappiamo tutti quanto la Fiorentina tenga alla gara ma la Juve deve... Marchionni: "Sappiamo tutti quanto la Fiorentina tenga alla gara ma la Juve deve dare risposte"
Belardi: "Non mi meraviglia Palladino allenatore, sempre stato un ragazzo serio e... Belardi: "Non mi meraviglia Palladino allenatore, sempre stato un ragazzo serio e professionale"
Bazzani: "L'Atalanta scalerà la classifica. Domani vedremo un Napoli con il 4-3-3"... Bazzani: "L'Atalanta scalerà la classifica. Domani vedremo un Napoli con il 4-3-3"
Domenica la storica iniziativa del Verona, "Double Header". E il Bentegodi si riempie... Domenica la storica iniziativa del Verona, "Double Header". E il Bentegodi si riempie
Bologna, guerriglia in città prima di Virtus-Maccabi: razzi, fumogeni e incendi Bologna, guerriglia in città prima di Virtus-Maccabi: razzi, fumogeni e incendi
17 secondi per battere una rimessa: l'incredibile dato in A e le parole di Rocchi... 17 secondi per battere una rimessa: l'incredibile dato in A e le parole di Rocchi
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
3 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
4 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
5 Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: ballottaggio Neres-Lang, Palladino con Lookman
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercato
Immagine top news n.2 Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Immagine top news n.3 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.5 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.6 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.7 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.2 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.3 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.4 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Altre Notizie n.2 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bertoni: "Mi auguro che Spalletti faccia bene alla Juve. Ma domani spero vinca la Fiorentina"
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Coulibaly: "La Coppa d'Africa è importante. Vincerla sarebbe un sogno"
Immagine news Serie A n.3 Marchionni: "Sappiamo tutti quanto la Fiorentina tenga alla gara ma la Juve deve dare risposte"
Immagine news Serie A n.4 Belardi: "Non mi meraviglia Palladino allenatore, sempre stato un ragazzo serio e professionale"
Immagine news Serie A n.5 Bazzani: "L'Atalanta scalerà la classifica. Domani vedremo un Napoli con il 4-3-3"
Immagine news Serie A n.6 Domenica la storica iniziativa del Verona, "Double Header". E il Bentegodi si riempie
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Avevamo fatto una grande rimonta, ma a tratti abbiamo difeso male"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Gorgone: "C'è da lavorare, ma ho visto atteggiamento positivo e coraggioso"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Pescara 3-3, le pagelle: Pittarello entra bene, Letizia ultimo a mollare
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Pescara finisce 3-3. Succede di tutti al 'Ceravolo'. Primo punto per Gorgone
Immagine news Serie B n.5 Padova-Venezia, i convocati di Stroppa: out Haps. Tornano Sverko, Bohinen e Compagnon
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Empoli, i convocati di Biancolino: sette assenti per la gara di domani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Aronica: "Cercheremo di sfruttare pienamente il turno contro il Foggia"
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, Curioni a rischio? Bolis: "Domani ci riuniremo e parleremo"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, Barilari: "Noi fra i più scarsi della Serie C? Garantisco di no!"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 15ª giornata: tre vittorie interne negli anticipi. Crotone ko a Cerignola
Immagine news Serie C n.5 Marino dopo l'addio alla Triestina: "La salvezza è quasi impossibile, ma faccio il tifo per loro"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 15ª giornata: i parziali degli anticipi. Avanti al 45' Pro Patria e Bra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Atalanta, la Dea vuole confermarsi bestia nera al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.4 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…