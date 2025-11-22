Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa

Poco più di un mese all’inizio del mercato e la Juventus vuole stringere il cerchio sul centrocampista. In questi mesi Comolli e Modesto hanno analizzato vari profili per rinforzare il reparto. Le idee sono per il presente ma anche in prospettiva. È chiaro che a gennaio l’obiettivo sarebbe quello di inserire un giocatore che possa essere pronto subito. L’ultima ipotesi riguarda Brozovic, che Spalletti ha già avuto ai tempi dell’Inter. Ha il contratto in scadenza con l’Al-Nassr il 30 giugno 2026. Al momento non ci sono novità su un possibile rinnovo con il club arabo e quindi ecco che i bianconeri potrebbero fare un tentativo. Insomma è una pista da non sottovalutare. Un altro nome da tenere presente è quello di Kessié. Già in estate la Juventus ci aveva pensato poi però non aveva approfondito più di tanto il discorso. Anche qui la situazione è la stessa di Brozovic. A fine stagione potrà svincolarsi dall’Al Ahli. E quindi anche lui potrebbe rappresentare un’ottima occasione. Un altro centrocampista monitorato è Xhaka ma il Sunderland ha già fatto capire che al momento non esistono margini per una sua partenza a metà stagione. Molto difficili per non dire quasi impossibili anche le strade che portano almeno ad altri due obiettivi: Hojbjerg e Hjulmand. Le richieste rispettivamente di Marsiglia e Sporting Lisbona sono decisamente alte e quindi ecco che nel caso il discorso potrebbe aprirsi nella sessione estiva. La società bianconero guarda anche alla crescita di Rodrigo Mendoza, classe 2005 già seguito da tantissimi club internazionali. L’Elche gli ha da poco rinnovato il contratto inserendo una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.



Anche la Roma si sta già muovendo da tempo. Massara è al lavoro per regalare a Gasperini un paio di innesti nella sessione invernale. Le priorità sono una punta centrale e un esterno alto a sinistra, il budget a disposizione è relativo ed è per questo che si stanno valutando soluzioni con una formula non troppo impegnativa. Per il ruolo di centravanti c’è in pole Zirkzee. La sua avventura allo United finora non è stata certo trascendentale. La Roma ovviamente punterebbe ad un prestito con diritto ma è pronta a venire incontro alle esigenze del Manchester vincolando l’obbligo di riscatto ad un eventuale piazzamento in Champions League. Un’altra opzione è rappresentata da Mathys Tel che al Tottenham non sta trovando molto spazio. Tra l’altro è un giocatore molto duttile che può svariare su tutto il fronte offensivo. Per l’esterno non è da escludere un ritorno di fiamma per Sancho, che sta facendo fatica all’Aston Villa e a questo punto potrebbe anche partire a gennaio.

Infine la Fiorentina. In casa viola ora l’unico pensiero è fare più punti possibili per uscire dalla zona retrocessione poi ci sarà bisogno di intervenire sul mercato. L’intenzione è quella di aumentare il valore di due reparti, difesa e centrocampo. Per il primo settore ci sono tanti giocatori che sono finiti nei riflettori dei dirigenti viola. Nel Chelsea ci sono Disasi (al momento fuori rosa) e Acheampong, che può essere impiegato anche come esterno. Altri profili da tenere in considerazione sono Van Den Bosch dell’Anversa e Mosquera del Wolverhampton. A loro si deve aggiungere anche Diogo Leite dell’Union Berlin. Per quanto riguarda il centrocampo attenzione a Martel del Colonia e Lovric dell’Udinese.