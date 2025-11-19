Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve U16, che numeri: è l’unica squadra in Italia ad aver sempre vinto!

Juve U16, che numeri: è l’unica squadra in Italia ad aver sempre vinto!TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30La Giovane Italia
La Giovane Italia
La formazione bianconera allenata da Gridel ha ottenuto fin qui 9 vittorie su 9 partite. Nessuno ha registrato questi dati da Under 15 a Under 18.

Prestazione da urlo della Juve Under 16, che al “Campo Ale & Ricky” di Vinovo travolge 6-0 il Bologna nel vero e proprio spareggio al vertice della nona giornata. Non si trattava infatti di una partita come le altre: di fronte c’erano le due capoliste del girone A, entrambe a punteggio pieno dopo otto giornate e uniche, insieme all’Atalanta, ad aver sempre vinto nella categoria Under 16. 

La partita, dopo quasi mezz’ora di equilibrio, ha preso una direzione precisa. I bianconeri di mister Gridel hanno alzato ritmo e intensità e in pochi minuti hanno tracciato un solco profondissimo. Pipitò ha aperto le marcature sbloccando il big match, poi Pamé ha firmato il raddoppio, Rastello ha calato il tris e Balbo ha completato un primo tempo da incorniciare, siglando il 4-0. Una raffica devastante che ha messo in mostra la superiorità tecnica, fisica e mentale di una squadra scesa in campo con una determinazione impressionante.

Nella ripresa, con la gara ormai incanalata, è tornato in scena il protagonista assoluto della giornata: Pipitò. Prima ha trasformato un rigore con grande freddezza, poi ha chiuso la sfida con la rete del definitivo 6-0, completando una tripletta che racconta solo in parte il suo dominio all’interno della partita. Per l'attaccante classe 2010 si tratta del nono gol in nove giornate: numeri da trascinatore, che confermano un talento già intravisto negli anni a Palermo, ribadito la scorsa stagione con la Juve Under 15 e messo in mostra anche con la maglia della Nazionale, sia Under 15 che Under 16. Un percorso di crescita continuo, che sembra procedere a velocità sempre maggiore.

Il successo permette alla Juventus di salire a 27 punti e di prendersi lo scontro diretto contro una delle rivali più attrezzate del girone. Ma c’è un dato ancora più impressionante: con le sconfitte di Bologna e Atalanta in questo weekend (i bergamaschi sono caduti contro la Cremonese), la Juve Under 16 rimane l’unica squadra, dall'Under 15 all'Under 18 , ad aver vinto tutte le partite disputate in questa stagione. Una statistica di enorme peso, che testimonia la forza, la continuità e la profondità di un vivaio che continua a produrre talento e risultati.

Un anno fa il cammino si era interrotto troppo presto, ai quarti di finale, lasciando la sensazione di un potenziale non completamente espresso. Quest’anno la squadra sembra determinata a riprendersi tutto ciò che aveva lasciato per strada. E prestazioni come quella contro il Bologna, contro un’avversaria diretta e a pari punti, confermano che la strada imboccata è esattamente quella giusta.

Articoli correlati
Da Xhaka fino a Bernabé, ma anche Mendoza e Bouaddi: il punto sul mercato della Juve... Da Xhaka fino a Bernabé, ma anche Mendoza e Bouaddi: il punto sul mercato della Juve
Alle volte è meglio fermarsi e riflettere. Soprattutto dopo tre esoneri in un anno... Alle volte è meglio fermarsi e riflettere. Soprattutto dopo tre esoneri in un anno
Prandelli riflette sulla Fiorentina: "Se non ce l'ha fatta uno come Pioli, un problema... Prandelli riflette sulla Fiorentina: "Se non ce l'ha fatta uno come Pioli, un problema c'è"
Altre notizie La Giovane Italia
Juve U16, che numeri: è l’unica squadra in Italia ad aver sempre vinto! Juve U16, che numeri: è l’unica squadra in Italia ad aver sempre vinto!
Mondiali Under 17, alle 13:30 l'Italia affronta l'Uzbekistan. In palio i quarti di... Mondiali Under 17, alle 13:30 l'Italia affronta l'Uzbekistan. In palio i quarti di finale
Mondiali U17, domani l'Italia in campo contro l'Uzbekistan. In palio i quarti di... Mondiali U17, domani l'Italia in campo contro l'Uzbekistan. In palio i quarti di finale
Nel Den Haag che domina in Olanda, spicca un italiano: è Ruben Silva-Richards Nel Den Haag che domina in Olanda, spicca un italiano: è Ruben Silva-Richards
Italia Under 19 inarrestabile: goleada alla Moldavia, ora testa alla Bosnia Italia Under 19 inarrestabile: goleada alla Moldavia, ora testa alla Bosnia
Under 15, l’Italia chiama da lontano: i nuovi talenti azzurri arrivano da Germania... Under 15, l’Italia chiama da lontano: i nuovi talenti azzurri arrivano da Germania e Portogallo
Antonio Arena, il primo ’09 a segnare in Italia brilla anche al Mondiale U17 Antonio Arena, il primo ’09 a segnare in Italia brilla anche al Mondiale U17
Quanto è bella questa Italia! Gli Azzurrini di Favo protagonisti ai Mondiali Quanto è bella questa Italia! Gli Azzurrini di Favo protagonisti ai Mondiali
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento è addio con Mirko Conte
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
3 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
4 Il Parma guarda al mercato degli svincolati dopo il ko di Suzuki: nel mirino Guaita e Mannone
5 Altro che Fiorentina, per Paolo Maldini c'è solo il Milan: "Nient'altro in Italia o all'estero"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.1 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine top news n.2 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Immagine top news n.3 La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds
Immagine top news n.4 Curacao stacca il pass Mondiale! Alla Coppa del Mondo 2026 anche Haiti e Panama
Immagine top news n.5 Risultati, qualificate al Mondiale, playoff: i verdetti dopo l'ultima giornata della fase a gironi
Immagine top news n.6 Altro che Fiorentina, per Paolo Maldini c'è solo il Milan: "Nient'altro in Italia o all'estero"
Immagine top news n.7 Allegri ritrova Rabiot, dubbio Dumfries per Chivu: le ultime sul derby di Milano
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, sollievo per Ilic: nessuna lesione ai legamenti del ginocchio. Non dovrà operarsi
Immagine news Serie A n.2 Napoli, il rientro di Lukaku si avvicina: Romelu punta la Roma, subito in lista Champions
Immagine news Serie A n.3 Verso Inter-Milan, mossa Chivu: ruolo inedito per Carlos Augusto? Calha non è a rischio
Immagine news Serie A n.4 Da Xhaka fino a Bernabé, ma anche Mendoza e Bouaddi: il punto sul mercato della Juve
Immagine news Serie A n.5 Arriva Inter-Milan, Moriero: "Decisivo Dimarco. Chivu? Mi ha sorpreso per un motivo"
Immagine news Serie A n.6 Scozia e Austria come la Norvegia. Chi c'era in campo nella loro ultima gara Mondiale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Giana Erminio, primo gol per il talento Gabbiani: "Vivo per questo, pronto a giocarmi le mie carte"
Immagine news Serie B n.2 Pioggia di gol in Serie B, sono già 300 le reti segnate fra bomber e protagonisti inaspettati
Immagine news Serie B n.3 Vignali e lo Spezia, una storia d'amore d'altri tempi: Terzi e Coti nel mirino dell'esterno
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Coda torna ad allenarsi con il gruppo. Ma ancora in tanti lavorano a parte
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Missori: "Qualche sconfitta può farci crescere. Lavoriamo per prendere meno gol"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Melegoni: "C’è un po' di rammarico per alcune gare, ma siamo sulla strada giusta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 De Biasi su Gallo: "Uno così non può fare il secondo. Vicenza favorito? Sì, ma occhio al Cittadella"
Immagine news Serie C n.2 Redolfi il muro del Cittadella: "Inizio difficile, eravamo partiti con altre ambizioni"
Immagine news Serie C n.3 Perugia, si ferma Nwanege: il difensore è stato operato al ginocchio destro, out 40 giorni
Immagine news Serie C n.4 Livorno, la società chiede una tregua ai tifosi: prezzi ridotti per la gara con la Torres
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento è addio con Mirko Conte
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cajazzo fa esultare tre tifoserie
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter ospita l'Hacken: c'è da rimontare l'1-0. Il programma di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è il Lione sulla strada della Juve. Roma in Belgio per i 3 punti. La 4ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Bavagnoli: "Sempre chiari gli obiettivi per il futuro. Con la Roma c'è una visione comune"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Piovani: "Siamo ridotte all'osso, ma nei momenti difficili si vede la vera squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma, Aurelio: "Krause investe nel calcio femminile perché vuole, non perché deve"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…