Juve U16, che numeri: è l’unica squadra in Italia ad aver sempre vinto!

La formazione bianconera allenata da Gridel ha ottenuto fin qui 9 vittorie su 9 partite. Nessuno ha registrato questi dati da Under 15 a Under 18.

Prestazione da urlo della Juve Under 16, che al “Campo Ale & Ricky” di Vinovo travolge 6-0 il Bologna nel vero e proprio spareggio al vertice della nona giornata. Non si trattava infatti di una partita come le altre: di fronte c’erano le due capoliste del girone A, entrambe a punteggio pieno dopo otto giornate e uniche, insieme all’Atalanta, ad aver sempre vinto nella categoria Under 16.

La partita, dopo quasi mezz’ora di equilibrio, ha preso una direzione precisa. I bianconeri di mister Gridel hanno alzato ritmo e intensità e in pochi minuti hanno tracciato un solco profondissimo. Pipitò ha aperto le marcature sbloccando il big match, poi Pamé ha firmato il raddoppio, Rastello ha calato il tris e Balbo ha completato un primo tempo da incorniciare, siglando il 4-0. Una raffica devastante che ha messo in mostra la superiorità tecnica, fisica e mentale di una squadra scesa in campo con una determinazione impressionante.

Nella ripresa, con la gara ormai incanalata, è tornato in scena il protagonista assoluto della giornata: Pipitò. Prima ha trasformato un rigore con grande freddezza, poi ha chiuso la sfida con la rete del definitivo 6-0, completando una tripletta che racconta solo in parte il suo dominio all’interno della partita. Per l'attaccante classe 2010 si tratta del nono gol in nove giornate: numeri da trascinatore, che confermano un talento già intravisto negli anni a Palermo, ribadito la scorsa stagione con la Juve Under 15 e messo in mostra anche con la maglia della Nazionale, sia Under 15 che Under 16. Un percorso di crescita continuo, che sembra procedere a velocità sempre maggiore.

Il successo permette alla Juventus di salire a 27 punti e di prendersi lo scontro diretto contro una delle rivali più attrezzate del girone. Ma c’è un dato ancora più impressionante: con le sconfitte di Bologna e Atalanta in questo weekend (i bergamaschi sono caduti contro la Cremonese), la Juve Under 16 rimane l’unica squadra, dall'Under 15 all'Under 18 , ad aver vinto tutte le partite disputate in questa stagione. Una statistica di enorme peso, che testimonia la forza, la continuità e la profondità di un vivaio che continua a produrre talento e risultati.

Un anno fa il cammino si era interrotto troppo presto, ai quarti di finale, lasciando la sensazione di un potenziale non completamente espresso. Quest’anno la squadra sembra determinata a riprendersi tutto ciò che aveva lasciato per strada. E prestazioni come quella contro il Bologna, contro un’avversaria diretta e a pari punti, confermano che la strada imboccata è esattamente quella giusta.