Da Xhaka fino a Bernabé, ma anche Mendoza e Bouaddi: il punto sul mercato della Juve

La Juventus ha capito che è inevitabile acquistare un regista nel mercato di gennaio e per questo sta sondando diverse piste, tra cui quella che porta a Granit Xhaka, la vera priorità per Comolli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo i flirt estivi, l'agente del centrocampista è tornato all'attacco e cercherà di assecondare le richieste del proprio assistito, che vuole la Champions. Spalletti lo vede come il profilo ideale per la sua mediana, anche per le sue qualità umane. Il problema è che comunque, nonostante costi 15 milioni di euro, ha un ingaggio piuttosto alto e andrà valutato se ne varrà la pena considerando i suoi 33 anni.

I bianconeri tengono vivi anche i discorsi con l'Elche per Rodrigo Mendoza, che ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028 e ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Su di lui però ci sono anche Manchester City e Real Madrid, motivo per cui vengono considerate pure le alternative che portano ad Ayyoub Bouaddi del Lille e ad Adrian Bernabe del Parma.

Il primo è più muscolare che tecnico e costa circa 30 milioni di euro, mentre il secondo difficilmente si muoverà a gennaio, a meno di offerte vicine ai 30-40 milioni di euro.