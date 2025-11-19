Verso Inter-Milan, mossa Chivu: ruolo inedito per Carlos Augusto? Calha non è a rischio

Si avvicina il derby di Milano: domenica sera, allo stadio San Siro, Inter e Milan si sfideranno per testare le rispettive ambizioni nella lotta Scudetto, alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali.

In casa nerazzurra si deve fare i conti con lo stop di Dumfries: l'esterno olandese continua ad essere in forse e la sua assenza potrebbe farsi sentire non poco. Anche perché in quella fascia il suo sostituto naturale sarebbe Luis Henrique, che al momento è ancora in un percorso di adattamento alla nuova realtà dopo l'arrivo in estate. Schierarlo in una partita così delicata sarebbe la soluzione ideale?

Secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico Cristian Chivu starebbe pensando ad una soluzione inedita, anche se non sarebbe una novità assoluta. Ovvero l'adattamento di Carlos Augusto sulla fascia opposta, esperimento già visto nella sfida vinta prima della sosta contro la Lazio, seppur per mezz'ora.

Oggi intanto al gruppo si aggregheranno i nazionali italiani Barella, Bastoni, Dimarco, Esposito e Frattesi, insieme a Sucic, Zielinski e Calhanoglu. Domani sarà il turno di Akanji. A proposito di Calhanoglu: nonostante il comunicato della Turchia sul suo problema al polso, non è a rischio per la Stracittadina.