Fiorentina, Giorgia Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"

Nel consueto appuntamento del giovedì sera con "L'altra metà della Viola", lo spazio dedicato alla Fiorentina Femminile su RadioFirenzeViola, la portiera Giorgia Bettineschi si è raccontata attraverso aneddoti di campo e non solo. Questo un estratto con le sue parole: "Per me è stato un periodo bello l'ultimo. Il rinnovo poi con la Fiorentina è stato un bel segnale. Già a maggio abbiamo iniziato a parlarne, poi mi è stato ufficializzata la volontà del club ed è difficile dire di no alla Fiorentina. Io nel contesto l'anno scorso avevo un ruolo marginale in campo, sentirsi comunque parte di un gruppo mi ha fatto capire che ero importante. La Fiorentina me l'ha fatto capire bene, nonostante non abbia toccato campo ero un elemento importante. Ho ricevuto tanti attestati di stima. Per me viene prima il livello umano che quello sportivo e sono contenta che la mia presenza e il mio essere naturale all'interno dello spogliatoio venga apprezzato.

Siamo un gruppo multiculturale, con tante straniere. Siamo un bel mix. Ne possiamo trarre vantaggio noi, italiane, ma anche loro. Impariamo tanto dai diversi stili di vita. Le straniere hanno un altro ritmo, diverso dal nostro, anche a livello di vita. Loro ad esempio cenano alle 18. Anche una cosa banale come questa è un cambiamento non marginale nella routine di tutti i giorni. Conoscere nuove lingue e nuove culture ti arricchisce molto.

Nello spogliatoio sono la deejay, ovviamente anche qui metto insieme tutti i gusti e non è facile. Io ascolto un po' tutto. Quest'anno abbiamo introdotto "Gli ostacoli del Cuore" di Elisa, versione remixata. Quella l'hanno imparata tutte. Per quanto riguarda i nostri impegni quest'anno è difficile, abbiamo un calendario fitto. Non abbiamo possibilità di rimandare le cose, essere chiare e lavorare tanto. Campionato e coppa che si alternano sono duri da reggere".