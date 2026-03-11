Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern

Niente da fare per l'Atalanta, l'impresa vissuta contro il Borussia Dortmund non trova nessuna replica in salsa tedesca nell'ottavo di Champions League della Dea contro il Bayern Monaco. Anzi, la questione qualificazione può essere ritenuta chiusa già dopo i 90 minuti dell'andata, in teoria più favorevoli perché tra le mura amiche. Nella pratica, però, non c'è mai stata storia e si è assistito a una dimostrazione di forza e superiorità da parte dei tedeschi, culminata nell'1-6 finale.

Atalanta-Bayern Monaco 1-6, le pagelle di TMW. Clicca qui per leggerle

Raffaele Palladino aveva provato a mescolare le carte del suo mazzo nel pre-partita, risistemando l'Atalanta con un 4-4-2 che voleva rinforzare le fasce e l'attacco. Ma che alla fine non ha portato nulla di quanto pensato. Nel post-partita allora i pensieri del tecnico della Dea vanno in direzione della Curva Nord, che non ha mai smesso di sostenere la sua squadra, regalando una bella cornice anche a fine della sfida.

Ha detto, tra le altre cose, Palladino dopo Atalanta-Bayern Monaco 1-6: "Intanto facciamo i complimenti al Bayern: squadra fortissima, a tratti sono davvero ingiocabili. Stasera il migliore in campo è stato il pubblico: voglio ringraziarli, ci hanno incitato fino alla fine nonostante questa sconfitta. Esperienza che ci fa crescere, ci ha portato fino a qui. La rigiocherei così: se siamo qua, in semifinale di Coppa Italia e a giocarcela in campionato è per questa mentalità e quindi la rigiocherei così. Non mi piace snaturarmi e neanche alla squadra".