Del Piero: "Bayern incredibile, non poteva che finire con questo scarto di gol"

Alessandro Del Piero ha parlato ai microfoni di CBS Sports Golazo dopo il pesante ko dell'Atalanta contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Gasperini ha perso 6-1 contro un Bayern praticamente perfetto:

"Questo stadio è un posto speciale, è stato incredibile il sostegno dei tifosi ma già lo sapevo, lo avevo visto già in altre occasioni questo tipo di amore. L'Atalanta ha fatto quello che poteva, visti anche gli importanti infortuni che aveva come De Ketelaere, Raspadori ed Ederson. Detto questo il Bayern è stato incredibile, forte, veloce, con combinazioni perfette, ha segnato tanto… Il portiere è stato probabilmente il migliore dell'Atalanta. E' stata una partita che doveva finire con questo risultato, con almeno 6 gol segnati, perché il Bayern ha avuto 15-20 chiarissime occasioni da gol".