Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"

C'era un alieno stasera in campo nel Bayern Monaco: è francese, ha la numero 17, in campo sembra volare e si chiama Michael Olise. Prestazione sontuosa quella offerta dall'esterno del club bavarese contro l'Atalanta, autore di una doppietta che ha permesso ai tedeschi di frullare la Dea a Bergamo con un netto 1-6 che lascia poche speranze in vista del ritorno degli ottavi di Champions League, previsti tra otto giorni all'Allianz Arena.

E oggi, viste le cifre astronomiche che girano nel calcio, fanno impallidire quei 52 milioni spesi dal Bayern Monaco nel 2024 per accaparrarselo dal Crystal Palace. E' dello stesso avviso l'ex centrocampista tedesco Campione del Mondo nel 2014 Christoph Kramer, che ai microfoni di Amazon Prime non ha avuto dubbi sul definirlo "il miglior acquisto fatto in Bundesliga negli ultimi 10 anni". Kramer ha poi aggiunto: "So che parliamo sempre di grandi somme di denaro. Ma il rapporto qualità-prezzo, ciò che questo giocatore porta a una squadra, è incredibile. Fa tutto bene. Sa quando e dove deve andare la palla. Anche quando è pressato alto, spalle alla porta, cosa in cui le ali di solito non sono mai così brave, lui risolve tutto. È un giocatore eccezionale".

I suoi numeri raccolti finora in stagione sono impressionanti: 15 gol in tutte le competizioni e ben 22 assist, per un totale di 37 partecipazioni ai gol del Bayern Monaco. Un acquisto top per un calciatore che è costato meno dei 58 milioni spesi dalla Juventus per accaparrarsi Koopmeiners e circa quanto quelli spesi per Douglas Luiz.