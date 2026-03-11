Live TMW Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"

22:55 - Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Bayern Monaco nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:51 - Comincia la conferenza di Palladino

Quanto dispiace per questa serata?

"Non era il risultato che volevamo. Affrontavamo una squadra forte e stasera dobbiamo fare solo i complimenti al Bayern: dalla squadra all'allenatore. Dispiace stasera per i tifosi perché sono stati veramente fantastici. Non ci deve essere un contraccolpo psicologico e quello che conta è ripartire".

Riproporrebbe questa formazione?

"Con il senno di poi dico di si. Questo 4-4-2 lo abbiamo testato nel finale contro l'Udinese: poteva aiutare nei riferimenti e ovviamente mettendo un tandem di punte con Scamacca e Krstovic. La scelta l'ho fatta anche in base alle tante assenze importanti. Nel secondo tempo ho rimesso il sistema di gioco nostro con la difesa a tre".

Giusto dire che la Champions sia finita stasera?

"Quando affronti squadre come queste ti fanno crescere. Il Bayern è stato superiore, ma per noi è stato d'aiuto per crescere sotto il profilo dell'esperienza: o vinciamo o impariamo. Vanno fatti solo i complimenti stasera agli avversari".

TMW - Cosa può insegnare una sconfitta come quella contro il Bayern?

"Abbiamo studiato molto il Bayern per cercare di attaccare la profondità visto che ti vengono a prendere: una strategia che ci ha aiutato in questa scalata, e i risultati anche in Champions sono arrivati. Noi dobbiamo stare attenti nei calci piazzati. I dettagli fanno la differenza e gli avversari ovviamente ti possono colpire. Noi o vinciamo o impariamo".

Come sono usciti i ragazzi nel post gara?

"La squadra è uscita dispiaciuta. Serve reagire e alzare la testa: dobbiamo pensare subito al campionato. Abbiamo vissuto un sogno ad occhi aperti e il nostro obiettivo è anche la Coppa Italia".

Novità sui recuperi?

"Recupereremo qualcuno in vista di sabato, ma valuteremo".

Quanto è orgoglioso dei suoi ragazzi e del pubblico?

"Nonostante i 6 goal i miei ragazzi hanno continuato a lottare su ogni pallone. I nostri tifosi sono stati straordinari e unici anche nella sportività nell'applaudire il Bayern nel secondo tempo. Solo a Bergamo si vedono cose come questa".

00:01 - Termina la conferenza di Palladino