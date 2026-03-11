Il Napoli perde anche Vergara. Ma Conte spera di recuperane due a centrocampo

Nuovo infortunio in casa Napoli. A fermarsi questa volta, all'interno di una stagione letteralmente segnata dai problemi muscolari per gli uomini di Antonio Conte, è stato Antonio Vergara. Il talento azzurro, protagonista sul campo nelle ultime settimane, si era fermato per un problema al piede sinistro nelle scorse ore.

"Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", ha fatto sapere la società azzurra con una nota dopo gli esami strumentali. Un problema che lo terrà fuori almeno un mese, facendo così sfumare il sogno di una possibile chiamata da parte del ct Gattuso per i playoff dell'Italia di fine marzo. Nelle prossime settimane, a seconda dell'evoluzione clinica, si capirà meglio se il giocatore potrà puntare a rientrare già dopo la sosta nella gara contro il Milan in programma il 6 aprile o se servirà più tempo.

Per l'allenatore salentino ci sono però anche notizie incoraggianti: sia Scott McTominay che Stanislav Lobotka sembrano infatti ad un passo dal rientro in gruppo, col tecnico che potrebbe addirittura valutare una loro convocazione per la prossima sfida di campionato contro il Lecce.