Il Milan ha un'opzione in più in attacco per le ultime 10 giornate di Serie A
Il Milan ritrova Santiago Gimenez, per l'ultima decisiva parte di campionato in cui dovrà cercare di rosicchiare altri punti all'Inter dopo il successo nel derby, con i nerazzurri avanti ancora di 7 lunghezze. Il centravanti messicano nella giornata di ieri è ufficialmente rientrato in gruppo, lavorando a pieno ritmo agli ordini di Massimiliano Allegri dopo il lungo stop per infortunio.
Una scelta in più per le ultime 10 giornate di Serie A a disposizione del tecnico livornese, con Gimenez che è stato accolto dalla gioia e dall'entusiasmo dei compagni di squadra. L'attaccante classe 2001, ricordiamo, è reduce da un'operazione alla caviglia dopo l'infortunio, con l'ultima partita giocata che risale oramai a oltre 4 mesi fa, il 28 ottobre nel pareggio esterno contro l'Atalanta. Da quel giorno sono state 19 le gare di Serie A saltare. Da capire se il giocatore potrà già essere a disposizione per la prossima partita contro la Lazio in programma domenica 15 marzo alle 20.45.
Discorso diverso invece per Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista continua a lavorare in modo personalizzato, non potendo ancora effettuare contrasti e scontri di gioco dopo l'intervento chirurgico in seguito alla frattura del processo alveolare della mascella rimediata nel match contro il Parma per uno scontro col portiere gialloblù Corvi.
