Roma, retroscena Cristante: tentativo Fiorentina in estate. Ecco perché l'affare non s'è fatto

C’è anche la firma di Bryan Cristante sul primo posto della Roma. Pilastro silenzioso e insostituibile dal 2018, il centrocampista giallorosso è diventato un punto fermo per ogni allenatore passato da Trigoria e ora ha conquistato anche Rino Gattuso, che lo ha voluto nuovamente in Nazionale. Dalla sfida contro l’Inter sarà ufficialmente il nuovo capitano della Roma, avendo raggiunto e superato Stephan El Shaarawy a quota 326 presenze.

L’intesa con Koné cresce di settimana in settimana e i numeri parlano chiaro: Cristante è il miglior centrocampista della rosa per duelli aerei vinti (7) e palloni intercettati (4). Domenica ha deciso la sfida con la Fiorentina, proprio contro quella squadra che più volte ha tentato di strapparlo ai giallorossi. A gennaio e poi in estate la Fiorentina aveva riacceso i contatti, ma la volontà del giocatore non è mai cambiata: restare alla Roma. Ancora di più ora che sulla panchina siede Gian Piero Gasperini, il tecnico che lo aveva lanciato ai tempi dell’Atalanta.

Il suo contratto scade nel 2027 e, per ora, ogni discorso legato al rinnovo resta congelato. A scriverlo oggi in edicola è Il Messaggero. Intanto, sullo sfondo, il presidente Dan Friedkin è a Roma per le riunioni dell’ECA e per fare il punto con Massara su bilancio, sponsor e nuovo stadio: segnali di una società in crescita, proprio come il suo nuovo capitano.