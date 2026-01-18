Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Girelli dall'inizio. C'è Bugeja con Wullaert

Sarà il derby d’Italia a chiudere la giornata di Serie A Women, una sfida in cui nessuna delle due formazioni – visto anche il successo della Roma capolista – può fallire. Per questo le nerazzurre si affidano alla squadra più collaudata con Bugeja al fianco di Wullaert in avanti. A centrocampo Merlo e Schough saranno le due esterne con Magull e Vilhajmsdottir al fianco di Csiszar. In difesa classico terzetto con Milinkovic al centro, Bowen e Andres ai suoi lati.

La Juventus risponde col ritorno di Girelli al centro dell’attacco supportata da Beccari e Vangsgaard. A centrocampo Pinto e Schatzer affiancano Walti, mentre in difesa saranno Krumbiegel e Carbonell le terzine con Harviken al fianco di Salvai.

Queste le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andres; Merlo, Magull, Csiszar, Vilhajmsdottir, Schough; Bugeja, Wullaert. A disposizione: Belli, Robbioni, Pleidrup, Santi, Polli, Van Dijk, Robustellini, Tomasevic, Glionna, Detruyer, Tomaselli, Bartoli. Allenatore Piovani

Juventus (4-3-3): De Jong; Krumbiegel, Salvai, Harviken, Carbonell; Schatzer, Walti, Pinto; Beccari, Girelli, Vangsgaard. A disposizione: Capelletti, Mallardi, Kullberg, Rosucci, Bonansea, Godo, Thomas, Calligaris, Moretti, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Canzi.