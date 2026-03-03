Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra

Non solo la sconfitta dell’Italia di misura contro la Svezia fra le mura amiche. Nella giornata di oggi si è giocato tutto il primo turno delle qualificazioni al Mondiale del 2027. Nel Girone delle Azzurre è arrivata la vittoria della Danimarca per 3-1 sulla Serbia, mentre negli altri raggruppamenti non fanno notizia le goleade di Inghilterra e Spagna – campionesse e vice campionesse d’Europa che si trovano nello stesso girone – contro Ucraina e Islanda. La Francia vince di misura sull’Irlanda ed è prima solitaria grazie al pari fra Paesi Basi e Polonia. Vittoria facile anche per la Germania, 5-0 sulla Slovenia, mentre la Norvegia si impone di misura in casa dell’Austria.

Di seguito i risultati e le classifiche:

Prima giornata: martedì 3 marzo 2026

Gruppo A1

Danimarca - Serbia 3-1

Italia - Svezia 0-1

Classifica: Danimarca 3, Svezia 3, Italia 0, Serbia 0

Gruppo A2

Polonia - Paesi Bassi 2-2

Irlanda - Francia 1-2

Classifica: Francia 3, Paesi Bassi 1, Polonia 1, Irlanda 0

Gruppo A3

Ucraina - Inghilterra 1-6

Spagna - Islanda 3-0

Classifica: Inghilterra 3, Spagna 3, Islanda 0, Ucraina 0

Gruppo A4

Germania - Slovenia 5-0

Austria - Norvegia 0-1

Classifica: Germania 3, Norvegia 3, Austria 0. Slovenia 0

Gruppo B1

Montenegro - Albania 1-2

Cechia - Galles 2-2

Classifica: Albania 3, Galles 1, Chechia 1, Montenegro 0

Gruppo B2

Turchia - Malta 3-0

Svizzera - Irlanda del Nord 2-0

Classifica: Turchia 3, Svizzera 3, Irlanda del Nord 0, Malta 0

Gruppo B3

Slovacchia - Lettonia 3-2

Portogallo - Finlandia 2-0

Classifica: Portogallo 3, Slovacchia 3, Lettonia 0, Finlandia 0

Gruppo B4

Lussemburgo - Scozia 0-5

Israele - Belgio 0-3

Classifica: Scozia 3, Belgio 3, Israele 0, Lussemburgo 0

Gruppo C1

Bosnia ed Erzegovina - Estonia 3-1

Liechtenstein - Lituania 1-6

Classifica: Lituania 3, Bosnia 3, Estonia 0, Liechtstein 0

Gruppo C2

Bulgaria - Croazia 0-1

Kosovo - Gibilterra 6-0

Classifica: Kosovo 3, Croazia 3, Bulgaria 0, Gibilterra 0

Gruppo C3

Azerbaigian - Macedonia del Nord 2-0

Andorra - Ungheria 0-0

Classifica: Azerbaigian 3, Andorra 1, Ungheria 1, Macedonia del Nord 0

Gruppo C4

Grecia - Georgia 3-0

Classifica: Grecia 3, Far Oer 0*, Georgia 0

Gruppo C5

Romania - Moldavia 1-0

Classifica: Romania 3, Cipro 0*, Moldavia 0

Gruppo C6

Kazakistan - Armenia 3-0

Classifica: Kazakistan 3, Bielorussia 0*, Armenia 0

* una gara in meno