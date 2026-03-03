Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra
Non solo la sconfitta dell’Italia di misura contro la Svezia fra le mura amiche. Nella giornata di oggi si è giocato tutto il primo turno delle qualificazioni al Mondiale del 2027. Nel Girone delle Azzurre è arrivata la vittoria della Danimarca per 3-1 sulla Serbia, mentre negli altri raggruppamenti non fanno notizia le goleade di Inghilterra e Spagna – campionesse e vice campionesse d’Europa che si trovano nello stesso girone – contro Ucraina e Islanda. La Francia vince di misura sull’Irlanda ed è prima solitaria grazie al pari fra Paesi Basi e Polonia. Vittoria facile anche per la Germania, 5-0 sulla Slovenia, mentre la Norvegia si impone di misura in casa dell’Austria.
Di seguito i risultati e le classifiche:
Prima giornata: martedì 3 marzo 2026
Gruppo A1
Danimarca - Serbia 3-1
Italia - Svezia 0-1
Classifica: Danimarca 3, Svezia 3, Italia 0, Serbia 0
Gruppo A2
Polonia - Paesi Bassi 2-2
Irlanda - Francia 1-2
Classifica: Francia 3, Paesi Bassi 1, Polonia 1, Irlanda 0
Gruppo A3
Ucraina - Inghilterra 1-6
Spagna - Islanda 3-0
Classifica: Inghilterra 3, Spagna 3, Islanda 0, Ucraina 0
Gruppo A4
Germania - Slovenia 5-0
Austria - Norvegia 0-1
Classifica: Germania 3, Norvegia 3, Austria 0. Slovenia 0
Gruppo B1
Montenegro - Albania 1-2
Cechia - Galles 2-2
Classifica: Albania 3, Galles 1, Chechia 1, Montenegro 0
Gruppo B2
Turchia - Malta 3-0
Svizzera - Irlanda del Nord 2-0
Classifica: Turchia 3, Svizzera 3, Irlanda del Nord 0, Malta 0
Gruppo B3
Slovacchia - Lettonia 3-2
Portogallo - Finlandia 2-0
Classifica: Portogallo 3, Slovacchia 3, Lettonia 0, Finlandia 0
Gruppo B4
Lussemburgo - Scozia 0-5
Israele - Belgio 0-3
Classifica: Scozia 3, Belgio 3, Israele 0, Lussemburgo 0
Gruppo C1
Bosnia ed Erzegovina - Estonia 3-1
Liechtenstein - Lituania 1-6
Classifica: Lituania 3, Bosnia 3, Estonia 0, Liechtstein 0
Gruppo C2
Bulgaria - Croazia 0-1
Kosovo - Gibilterra 6-0
Classifica: Kosovo 3, Croazia 3, Bulgaria 0, Gibilterra 0
Gruppo C3
Azerbaigian - Macedonia del Nord 2-0
Andorra - Ungheria 0-0
Classifica: Azerbaigian 3, Andorra 1, Ungheria 1, Macedonia del Nord 0
Gruppo C4
Grecia - Georgia 3-0
Classifica: Grecia 3, Far Oer 0*, Georgia 0
Gruppo C5
Romania - Moldavia 1-0
Classifica: Romania 3, Cipro 0*, Moldavia 0
Gruppo C6
Kazakistan - Armenia 3-0
Classifica: Kazakistan 3, Bielorussia 0*, Armenia 0
* una gara in meno
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.