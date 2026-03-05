Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Samp, Mancini: "Il punto con la Juve Stabia ci sarà sicuramente utile a fine stagione"

Claudia Marrone
Oggi alle 00:03Serie B
Un pareggio arrivato nei minuti di recupero, in una gara non bellissima, quella che la Sampdoria ha pareggiato contro la Juve Stabia sull'ostico terreno del 'Romeo Menti': 1-1 il finale del confronto valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie B.

A margine dello stesso, questa l'analisi del Direttore Sportivo blucerchiato Andrea Mancini: "Raccogliamo un pareggio prezioso, la prestazione non è stata delle migliori però in altre occasioni dove probabilmente avremmo meritato qualcosa in più non è arrivato il risultato, oggi (ieri, ndr) meritavamo qualcosa in meno ma siamo riusciti a centrare un punto, nonostante il gol alle''89 che avrebbe spezzato le gambe a qualunque squadra. È un punto che ci tornerà sicuramente utile a fine stagione, dove dovremmo centrare l'obiettivo che è sempre stato la salvezza: dobbiamo rimanere uniti e compatti".

Conclude poi: "Già da domani (oggi, ndr) dobbiamo pensare a preparare la gara contro il Frosinone, una squadra che sta lottando per la Serie A. Non sarà semplice".

