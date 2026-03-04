Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pescara, Gorgone: “Darò tutto me stesso, così come i miei ragazzi, per raggiungere il risultato”

Pescara, Gorgone: “Darò tutto me stesso, così come i miei ragazzi, per raggiungere il risultato”TUTTO mercato WEB
© foto di Luca Cilli
Oggi alle 23:39Serie B
Davide Verduci
fonte https://www.tuttofrosinone.com/interviste/sala-stampa-gorgone-c-e-rammarico-il-var-deve-chiarire-certe-situazioni-72656#google_vignette

Tanto rammarico per un Pescara che ha visto sfuggire i tre punti proprio sul traguardo, quando esso era ormai ad un passo. Un pareggio, questo 2-2 finale, che assume i contorni della beffa atroce e che sposta poco gli equilibri di una classifica rimasta sostanzialmente invariata, ma che a livello psicologico pesa come un macigno. I Delfini tornano dalla trasferta dello Stirpe con la consapevolezza amarissima di aver gettato alle ortiche un’occasione d'oro, pagando a caro prezzo due distrazioni difensive in un match che era stato approcciato e gestito per larghi tratti con una personalità straripante dando la sensazione di essere una squadra che non mollerà fino alla fine del campionato.

Qui di seguito le parole nel post partita dell’allenatore Giorgio Gorgone nella sala stampa del Frosinone: "È stato un ottimo primo tempo. Sapevamo di affrontare una squadra forte come il Frosinone e quando si gioca contro avversari di questo livello bisogna essere sempre molto attenti e organizzati. Nel primo tempo abbiamo fatto davvero bene e probabilmente, con un pizzico di fortuna in più, avremmo potuto anche portarla a casa. Nel secondo tempo il Frosinone ha alzato il ritmo e l’intensità, come è normale che sia per una squadra di qualità. In ogni caso andiamo avanti. Sono soddisfatto della prestazione, anche se resta molto rammarico perché sarebbe stato un passo fondamentale verso tre punti importanti. Questa squadra ha dimostrato carattere e intensità contro un avversario forte. Probabilmente prima della partita avremmo considerato il pareggio in maniera diversa, ma per come è maturato lascia molto rammarico. Io però sono fatto in un certo modo e cerco sempre di trasmettere alla squadra lo spirito di chi non molla mai. Da domani inizieremo subito a pensare alla prossima partita con il Bari. Per il resto, nel calcio si fanno delle scelte e non c’è nessun problema. Ho un ottimo rapporto con il presidente e le valutazioni vengono fatte sulla base di tanti fattori. Posso solo ringraziare Pescara per avermi chiamato e dato questa opportunità: per me è una sfida fantastica. Darò tutto me stesso, così come i miei ragazzi, per raggiungere il risultato. È una piazza che mi ha dato tanto e merita il massimo impegno. All’andata avevamo fatto una grande partita e l’avevamo persa, quindi sapevamo di poter mettere in difficoltà questo avversario. Abbiamo tenuto testa a una squadra molto intensa e organizzata. Il pareggio arrivato al novantatreesimo lascia grande rammarico nell’immediato, è inevitabile. Però bisogna anche guardare il lato positivo: questa squadra ha ancora dieci partite difficilissime davanti. Non affronteremo solo squadre come Venezia, Frosinone o Palermo: ogni gara sarà complicata. Io però vedo segnali molto positivi. È una squadra che gioca quando deve giocare, che sa essere dura e combattiva. Oggi avevamo anche diverse assenze importanti: Lorenzo Insigne rientrava dopo otto mesi e non poteva reggere tre partite in una settimana, Molinaro non stava benissimo e abbiamo avuto altri problemi fisici. Nonostante tutto, la squadra ha stretto i denti, ha lottato e ha combattuto. Questo mi piace molto. Inoltre abbiamo un pubblico che ci sostiene sempre: anche oggi erano in tantissimi. Il percorso è lungo e difficile, ma vedo qualcosa che può regalarci grandi soddisfazioni.”

Alle domande riguardanti le decisioni del VAR ha risposto così: “Quello che però non condivido assolutamente è la decisione dell’arbitro sull’episodio del rigore su Altare: a mio avviso si tratta di un contatto pulito sulla palla. Vorrei capire quante situazioni simili vengono realmente punite con un rigore o con un cartellino. Il VAR può certamente aiutare a chiarire alcune situazioni evidenti. Tuttavia nel calcio esistono molti contatti che dal campo si percepiscono in un modo e dalla televisione in un altro. Prendiamo l’episodio del gol annullato: dal campo la dinamica può sembrare diversa rispetto a quella che si vede poi al replay. In generale credo che serva equilibrio nell’interpretazione dei contatti. Il rigore è una decisione molto pesante e dovrebbe essere assegnato solo quando interrompe davvero un’azione chiara e importante. Oggi spesso i giocatori non sanno più dove mettere le mani per evitare problemi. Bisognerebbe trovare un modo per valutare meglio questi episodi, ma non è semplice: chi giudica da uno schermo non sempre percepisce l’intensità reale del contatto. Sicuramente il contributo di chi ha giocato a calcio potrebbe aiutare, ma dovrebbe comunque essere vicino all’episodio e alla dinamica reale.”

Articoli correlati
Frosinone-Pescara 2-2, le pagelle: il Frosinone la pareggia sul finale, grande rammarico... Frosinone-Pescara 2-2, le pagelle: il Frosinone la pareggia sul finale, grande rammarico per il Pescara
Petardi e torce lanciati in campo in Frosinone-Pescara: due vigili del fuoco al pronto... Petardi e torce lanciati in campo in Frosinone-Pescara: due vigili del fuoco al pronto soccorso
Pescara, il piano di Gorgone: gestire Insigne per lo scontro diretto con il Bari Pescara, il piano di Gorgone: gestire Insigne per lo scontro diretto con il Bari
Altre notizie Serie B
Pescara, Gorgone: “Darò tutto me stesso, così come i miei ragazzi, per raggiungere... Pescara, Gorgone: “Darò tutto me stesso, così come i miei ragazzi, per raggiungere il risultato”
In Serie B giornata da record di gol stagionali: il 38° turno vede 37 reti siglati... In Serie B giornata da record di gol stagionali: il 38° turno vede 37 reti siglati nei 10 match
Empoli, Dionisi: "Espulsione un po' severa, ma non voglio attaccarmi agli alibi" Empoli, Dionisi: "Espulsione un po' severa, ma non voglio attaccarmi agli alibi"
Mantova, Modesto: "Orgoglioso della squadra, in dieci uomini abbiamo tenuto testa"... Mantova, Modesto: "Orgoglioso della squadra, in dieci uomini abbiamo tenuto testa"
Bari, Longo: "Vittoria importantissima, peccato per aver preso quel gol evitabile"... Bari, Longo: "Vittoria importantissima, peccato per aver preso quel gol evitabile"
Palermo, Inzaghi: "La gara era finita, ci servirà da lezione" Palermo, Inzaghi: "La gara era finita, ci servirà da lezione"
Frosinone-Pescara 2-2, le pagelle: il Frosinone la pareggia sul finale, grande rammarico... Frosinone-Pescara 2-2, le pagelle: il Frosinone la pareggia sul finale, grande rammarico per il Pescara
Carrarese, Calabro: "Mai avuto dubbi su Melegoni, Schiavi ha uno stiramento" Carrarese, Calabro: "Mai avuto dubbi su Melegoni, Schiavi ha uno stiramento"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
1 Fabregas: "Bastoni fischiato perché gioca nell'Inter, la più forte d'Italia. Va protetto"
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
4 Juventus, Malen può diventare un nome buono per l'attacco. La Roma ha bisogno della Champions
5 Il mancato ritorno di Kolo Muani alla Juventus si sta rivelando un fallimento per tutti
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Secondo tempo pazzo all'Olimpico. La Lazio chiama, l'Atalanta risponde: in Coppa Italia è 2-2
Immagine top news n.1 Caos dopo Carrarese-Catanzaro, Rocchi pesantemente contestato in tribuna e costretto a uscire scortato
Immagine top news n.2 Ricci verso Milan-Inter: "Scudetto? Un sogno, l'obiettivo è la Champions e siamo a buon punto"
Immagine top news n.3 Italia, Tonali verso i playoff: "C'è pressione, ma è il bello del calcio. Gattuso è uno vero"
Immagine top news n.4 Vlahovic per la prima volta parzialmente in gruppo. Possibile convocazione per Juventus-Pisa
Immagine top news n.5 Roma, Malen è una certezza. Già deciso il riscatto, c'è la percentuale sulla vendita
Immagine top news n.6 Leao e il rinnovo col Milan: per l'accordo del 2023 servì una vera e propria maratona
Immagine top news n.7 Allegri torna nel mirino del Real Madrid. In estate possibile il terzo assalto dei Blancos
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.3 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.4 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fattori su Samb-Ascoli: "Vorrei la vittoria rossoblù, ma un pari sarebbe comunque ottimo"
Immagine news Serie C n.2 Tesser: "Vicenza stratosferico, mentre non mi stupisce il Trento. Bella lotta per i playoff"
Immagine news Altre Notizie n.3 Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Sarri: "Andiamo a Bergamo convinti di giocarci la qualificazione"
Immagine news Serie A n.2 Viviano: "I tifosi della Lazio si sarebbero divertiti. Palladino coraggioso, Atalanta compatta"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Musah: "Ho aspettato tutta la stagione per queste occasioni"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino: "Vogliamo la finale. Tre competizioni? Motivo d'orgoglio"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Sarri sui tifosi fuori dallo stadio: "In 45.000 dentro, potevamo portarla in fondo"
Immagine news Serie A n.6 Due anni e mezzo senza segnare, poi due gol in quattro giorni: Musah vuole prendersi l'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: “Darò tutto me stesso, così come i miei ragazzi, per raggiungere il risultato”
Immagine news Serie B n.2 In Serie B giornata da record di gol stagionali: il 38° turno vede 37 reti siglati nei 10 match
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Espulsione un po' severa, ma non voglio attaccarmi agli alibi"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Modesto: "Orgoglioso della squadra, in dieci uomini abbiamo tenuto testa"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Longo: "Vittoria importantissima, peccato per aver preso quel gol evitabile"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: "La gara era finita, ci servirà da lezione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il gol di Corazza può valere una stagione. Intanto l'Ascoli si gode il secondo posto in classifica
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 30ª giornata: l'Ascoli batte la Samb 0-1 e vola al secondo posto della classifica
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 30ª giornata: i risultati delle gare delle 20. Crolla la capolista, pari Ravenna: la classifica
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 30ª giornata: Samb e Ascoli chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0
Immagine news Serie C n.5 Il ministro Nordio atterra al 'Viviani' di Potenza. E l'elicottero danneggia il manto sintetico
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 30ª giornata: i risultati dopo i primi 45'. Arezzo e Ravenna ferme sul pareggio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gran Galà del Calcio Woman Adicosp. Da Bavagnoli a Canzi, ecco l'elenco dei premiati
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia-Svezia, amicizia oltre la rivalità sportiva: evento all'Ambasciata per assistere alla gara
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Caruso: "Forse ci è mancata un po' di lucidità. Con la Danimarca servono i 3 punti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Rammarico per il risultato. Ma guardiamo avanti con grandissima fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Svezia si conferma bestia nera: Angedhal stende un'Italia che si sveglia troppo tardi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”