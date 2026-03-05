Tacchinardi: "Musah bell'acquisto, un martello. Meriterebbe più spazio nell'Atalanta"

L'Atalanta riesce due volte a rimontare la Lazio nella partita d'andata delle semifinali di Coppa Italia, disputata allo stadio Olimpico di Roma, riuscendo a uscire imbattuta dal prato capitolino, con in tasca un 2-2 dal quale poter ripartire nei 90 minuti più recupero del ritorno, alla New Balance Arena di Bergamo.

L'ex centrocampista Alessandro Tacchinardi, presente negli studi di Sport Mediaset per commentare Lazio-Atalanta di Coppa Italia, ha così parlato dell'autore del 2-2 per gli atalantini, il centrocampista Yunus Musah che la Dea ha preso in estate dal Milan, in prestito con diritto di riscatto: "Musah è un bell'acquisto, abbiamo visto quanto contano i gol dei centrocampisti. Musah è molto interessante e dinamico, meriterebbe più spazio, quello che nell'ultimo periodo sta riuscendo a ritagliarsi, e avrebbe bisogno di più fiducia. In mezzo al campo è un bel martello. Poi Palladino tiene tutti sul pezzo e questo è un merito".

Prosegue e conclude Tacchinardi, soffermandosi per un istante sulla protesta dei tifosi della Lazio: "So quanto spinge quella curva e mi è dispiaciuto non vedere i tifosi della Lazio. Però comunque massimo rispetto per la loro protesta".