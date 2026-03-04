Live TMW Lazio, Sarri: "A Bergamo per giocarci la qualificazione. Tifosi? C'è rammarico"

22.55 - La Lazio pareggia 2-2 in casa contro l'Atalanta l'andata della semifinale di Coppa Italia. Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.38 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Ci sono giocatori che le stanno dimostrando di poter partecipare al futuro della Lazio?

"Ci sono dei giocatori che hanno margini di crescita, poi vediamo se in questi ultimi mesi riescono a dare o meno questa sensazione. Però ci sono giocatori che hanno ancora ampi margini".

Come analizza questa partita?

"A livello di prestazione dobbiamo capire che abbiamo giocato alla pari con una squadra forte, l'unica italiana negli ottavi di Champions. Abbiamo sofferto i primi dieci minuti giocando poi alla pari. Questa partita ci dà la sensazione che ci possiamo giocare la qualificazione, poi 2-1 o 2-2 tanto a Bergamo sarebbe stata ugualmente una lotta. Per il risultato è chiaro che rimanga un pizzico di rammarico, se abbiamo una colpa è stato arretrare di 30 metri ogni volta che siamo andati in vantaggio. Teniamo molto meglio la linea quando siamo più alti, i centrocampisti si sono tutti schiacciati e abbiamo lasciato questa palla dietro. Questa è l'unica imputazione che si può fare ai ragazzi, hanno dato tutto e non è mancata anche la qualità stasera. Chiaramente tra destra e sinistra abbiamo giocato in maniera estremamente diversa, ma ha ripagato visto il gol di Dele".

È più intrigato o preoccupato dai 12 giocatori in scadenza entro il 2027? Cosa pensa dei poco più di 6000 presenti?

"Mi stai dicendo cose che dovresti chiedere alla società, non penso che ci siano trattative in corso sui rinnovi. Sto dicendo una sensazione, non una certezza. Bisogna chiedere alla società, se la società prende una posizione come hanno fatto a gennaio dipende solo da loro. Hanno deciso che il mercato lo fanno solo loro e basta. Lì rimane il retropensiero perché nel secondo tempo ho sentito che si sono accesi i 6000 presenti, pensa cosa poteva succedere con 40 mila. Il pensiero che con lo stadio si poteva vincere rimane, poi a un certo punto li ho anche sentiti i tifosi dall'esterno, non so se li hanno sentiti i ragazzi. È già qualcosa, noi ne abbiamo bisogno".

Come giudica la prestazione di Tavares? Ha bloccato la cessione di Noslin a gennaio per 20 milioni?

"Il presidente ha detto che il mercato lo fa lui e poi sono io che blocco le cessioni? Io di queste cose non so nulla. Nuno ha fatto tutto lui, è cambiato negli ultimi due mesi a livello difensivo e si è visto sul campo. Ha fatto una partita attenta a livello difensivo, inserimenti offensivi con logica e ha fatto una partita seria. Il merito è del ragazzo, deve essere bravo a non perdersi nuovamente".

Una valutazione sulla crescita di Maldini?

"Deve giocare esterno? Peccato che l'allenatore sono io e decido io dove farlo giocare. È un trequartista che giocava sul centrosinistra, non abbiamo quel ruolo e io ho sempre giocato con un attaccante atipico. Deve migliorare, quella giocata per il gol di Dele-Bashiru è nel suo repertorio, ma deve essere anche lui ad andare in porta".

