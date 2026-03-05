Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 marzo
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

LEAO-MILAN, PROVE DI RINNOVO. IL REAL MADRID TORNA A BUSSARE ALLA PORTA DI ALLEGRI. JUVENTUS, DOPO YILDIZ E MCKENNIE TOCCA A LOCATELLI. LA ROMA HA GIÀ DECISO IL RISCATTO DI MALEN

Il Real Madrid in estate potrebbe tornare con forza a corteggiare Massimiliano Allegri, in quello che sarebbe il terzo tentativo dei Blancos per l'attuale tecnico del Milan, comunque sotto contratto con i rossoneri fino al 2027. La panchina del Real Madrid ha però da sempre un fascino particolare ed il presidente Florentino Perez, dopo aver sbagliato con Xabi Alonso prima e Alvaro Arbeloa poi, ha intenzione di puntare su un profilo d'esperienza.

Il gol di Rafael Leao segnato allo Zini contro la Cremonese è stato l’ottantesimo con la maglia del Milan, un traguardo che apre nuovi possibili obiettivi personali: la tripla cifra in rossonero o addirittura i dieci anni di carriera nel club. Prospettive che si intrecciano inevitabilmente con il futuro contrattuale. L’accordo attuale scade nel giugno 2028, ma il dialogo per un nuovo prolungamento è già iniziato e potrebbe estendere la scadenza di altre due stagioni. I contatti con il suo entourage – tra familiari, agenti e legali – sono già partiti e altri incontri sono previsti a breve. L’eventuale rinnovo comporterebbe anche un ulteriore adeguamento dell’ingaggio, oggi di circa 5,5 milioni più bonus dopo il salto compiuto nel 2023.

Alla Continassa si guarda lontano. Il nuovo progetto della Juventus ha un orizzonte chiaro, il 2030, e la dirigenza bianconera sta iniziando a costruirlo attorno a una serie di giocatori ritenuti centrali per il futuro. Dopo i rinnovi già impostati per Kenan Yildiz e Weston McKennie, anche Manuel Locatelli è entrato ufficialmente nella lista dei punti fermi. Il suo contratto attuale scade nel giugno 2028, ma l’intenzione del club è quella di prolungarlo di altre due stagioni.

La Roma ha già deciso di riscattare Donyell Malen. L'attaccante olandese è fra i migliori acquisti della sessione di mercato invernale, con i giallorossi che vogliono confermarlo per la prossima stagione, qualsiasi sia il posto in classifica. Perché l'obbligo di riscatto scatterebbe solamente con la qualificazione in Champions e non con un'eventuale partecipazione alla sola Europa League. Così dopo avere versato 2 milioni di euro durante gennaio, ecco che altri 25 verranno aggiunti per il riscatto. C'è anche una percentuale sulla futura rivendita a favore dell'Aston Villa, cioè il 10%. L'olandese quindi diventerà un capo saldo della squadra di Gian Piero Gasperini anche per la prossima stagione, con gli stessi Friedkin che vogliono ripartire da un centravanti affidabile e che sia già ampiamente collaudato in Serie A con la maglia della Roma.

KLOPP TORNA IN PANCHINA? IPOTESI ATLETICO MADRID. COUDET NUOVO ALLENATORE DEL RIVER PLATE. REGRAGUI, È ADDIO AL MAROCCO

Dopo il suo addio al Liverpool al termine della stagione 2023-24, Jurgen Klopp aveva annunciato la volontà di prendersi una pausa dal calcio. Qualche mese più tardi, a ottobre, era stato ingaggiato da Red Bull come direttore del calcio mondiale, lasciando intendere un nuovo percorso sempre nel mondo del calcio ma lontano dalle panchine. L’ipotesi di un ritorno in panchina potrebbe concretizzarsi però molto più presto del previsto. La dirigenza della Red Bull non sarebbe soddisfatta del suo impatto e un addio potrebbe essere imminente. Stando alle ultime indiscrezioni de El Chiringuito, a sorpresa Klopp potrebbe finire all’Atletico Madrid, con trattative addirittura già avviate da giorni tra i Colchoneros e il tecnico tedesco. Un affare seguito direttamente da Mark Rowan, CEO di Apollo e azionista di maggioranza del club, deciso a dare un nuovo impulso alla squadra.

Antoine Griezmann avrebbe deciso di rinviare il trasferimento all'Orlando City al termine della stagione. L'attaccante francese sembrava destinato in Florida entro aprile, considerando la deadline del calciomercato in MLS. Tuttavia, gli impegni che vedono coinvolti i colchoneros, hanno portato Griezmann a voler chiudere la stagione in biancorosso. L'Atletico Madrid ha staccato il biglietto per la finale di Copa del Rey eliminando il Barcellona ed è ancora in corsa in Champions League, dove sfiderà agli ottavi di finale il Tottenham. Griezmann potrebbe pertanto salutare l'Atleti con un ultimo trofeo. 34 anni, Griezmann è il miglior marcatore di tutti i tempi dell'Atlético Madrid con 210 reti in 483 partite.

Eduardo Coudet è ufficialmente il nuovo allenatore del River Plate. 51 anni, prende il posto di Marcelo Gallardo che ha lasciato la squadra lo scorso 24 febbraio. Il "Chacho" proprio per il glorioso club argentino ha lasciato l'Alavés, che stava guidando da dicembre 2024. Dopo otto giornate di campionato, il River è settimo nel suo girone, sebbene nelle due partite post-Gallardo la squadra abbia rialzato la testa, con una vittoria e un pareggio.

Manca l'ufficialità ma Walid Regragui non sarà più il commissario tecnico del Marocco. Si prevede che la Federcalcio indica nei prossimi giorni una conferenza stampa per darne notizia. Secondo quanto riportano i media francesi, in questi giorni Regragui ha risolto il suo contratto, ponendo fine al rapporto dopo tre anni e mezzo di grande successo, con uno storico quarto posto raggiunto ai Mondiali del 2022. Il suo posto verrà momentaneamente preso da Mohamed Ouahbi in attesa che la Federcalcio scelga il tecnico che guiderà i Leoni dell'Atlante ai Mondiali in Nord America.

