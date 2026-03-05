Juventus Next Gen, Brambilla festeggia: "Raggiunti i 42 punti e confermata la Serie C"

"Arrivavamo a questo appuntamento dopo due sconfitte, a cui si è aggiunta la sosta forzata per la partita non disputata contro il Rimini, di conseguenza era fondamentale fare risultato. Questi tre punti sono preziosissimi in questo momento della stagione, sia per noi sia per dare continuità alla classifica che siamo stati bravi a costruirci fino a oggi": così, come si legge sui canali ufficiali del club, il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla, che ha commentato il successo dei suoi sul Pontedera.

Aggiungendo: "Credo che, pur soffrendo, la vittoria sia meritata: i ragazzi hanno dato il massimo, hanno lottato insieme e sono riusciti a portare a casa un successo fondamentale. Abbiamo raggiunto quota 42 punti, confermando la categoria. Per noi questa è la notizia principale e più importante, poiché non era affatto scontata. Adesso possiamo guardare al nostro prossimo obiettivo, il cercare di fare più punti possibile per restare in zona playoff e allungare la nostra stagione. La squadra sta bene, i ragazzi sono cresciuti molto e hanno acquisito maturità, ci sarà da lottare, ma siamo pronti".

Ricordiamo che al momento attuale, dopo le 30 giornate del campionato di Serie C archiviate almeno per quel che concerne il Girone B, i baby bianconeri sono al sesto posto della graduatoria.