Spettacolo e gol in un Olimpico deserto: 2-2 tra Lazio e Atalanta. E Sarri risponde a Lotito

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 00:56I fatti del giorno
Niccolò Righi

Altro che Como-Inter, è uno spettacolo la seconda semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta andata in scena all'Olimpico e terminata con il risultato di 2-2. Dopo un primo tempo vivace, succede tutto nella ripresa dove le due squadre si rispondono colpo su colpo. Apre le marcature il primo gol stagionale di Dele-Bashiru, a cui risponde pochi istanti dopo Pasalic, che si conferma bomber di coppa della Dea avendo segnato in tutte le partite fin qui giocate. Sul finale lo stesso croato però è ingenuo nel nell'appoggiarsi con il petto a Carnesecchi senza accorgersi di Dia alle sue spalle che ne approfitta. Ma dopo meno di due minuti i nerazzurri trovano ancora il pareggio con il secondo gol in tre giorni di Musah.

Queste le pagelle di Lazio-Atalanta a cura di TuttomercatoWeb

La partita
Nel primo tempo le azioni più pericolose le ha la formazione orobica: al 9' Krstovic troverebbe il vantaggio con una bella torsione di testa su assist di Zappacosta, ma Manganiello annulla dopo check al Var per fuorigioco di quest'ultimo. Al 41' Zappacosta ancora protagonista calciando di controbalzo su suggerimento dell'altro esterno Bernasconi, ma la palla sbatte sulla traversa. La ripresa è molto più vivace e nei primi cinque minuti arrivano subito due gol. La squadra di Sarri passa in vantaggio al 48’: Dele-Bashiru e Daniel Maldini dialogano alla perfezione, con quest’ultimo che serve il compagno; il nigeriano si presenta davanti a Carnesecchi e lo supera con un elegante pallonetto. Il vantaggio però dura pochissimo, perché al 50’ la difesa si distrae e permette a Samardzic di calciare: Provedel respinge, ma non può nulla sul tap-in ravvicinato di Pasalic che firma l’1-1. Nel finale accade di tutto: Dia approfitta di un errore di Pasalic e segna il 2-1 che sembra decisivo, ma dopo meno di due minuti Sulemana sfonda a sinistra, serve al centro Musah che, tutto solo, realizza il gol del definitivo pareggio.

Olimpico deserto
La partita, tuttavia, è stata giocata ancora una volta nella cornice di uno stadio Olimpico semideserto. Nemmeno l'importanza della partita e l'elevata posta in palio ha fatto ammorbidire la posizione dei tifosi biancocelesti, fermi nella loro protesta nei confronti del Presidente Claudio Lotito. Per sostenere la squadra, i supporters hanno sfilato per le vie della città, dal Ponte Milvio fino all'esterno della Curva Nord dove sono rimasti per tutta la partita imbracciando uno striscione 'Estremo atto di amore'. Tra i tifosi in protesta vi era anche il noto presentatore Pino Insegno.

Le parole di Sarri
Queste le parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa: "Questa partita ci dà la sensazione che ci possiamo giocare la qualificazione, poi 2-1 o 2-2 tanto a Bergamo sarebbe stata ugualmente una lotta. Per il risultato è chiaro che rimanga un pizzico di rammarico, se abbiamo una colpa è stato arretrare di 30 metri ogni volta che siamo andati in vantaggio. Questa è l'unica imputazione che si può fare ai ragazzi, hanno dato tutto e non è mancata anche la qualità stasera". E sulla protesta dei tifosi, ha aggiunto: "Nel secondo tempo ho sentito che si sono accesi i 6000 presenti, pensa cosa poteva succedere con 40 mila. Il pensiero che con lo stadio si poteva vincere rimane, poi a un certo punto li ho anche sentiti i tifosi dall'esterno, non so se li hanno sentiti i ragazzi. È già qualcosa, noi ne abbiamo bisogno".

Sarri non ha risparmiato nemmeno una doppia frecciata a Lotito. Prima su Maldini, che il patron voleva vedere giocare esterno: "Deve giocare esterno? Peccato che l'allenatore sono io e decido io dove farlo giocare. È un trequartista che giocava sul centrosinistra, non abbiamo quel ruolo e io ho sempre giocato con un attaccante atipico". E sul presunto veto a gennaio alla cessione di Noslin, ha aggiunto: "Il presidente ha detto che il mercato lo fa lui e poi sono io che blocco le cessioni? Io di queste cose non so nulla".

Le parole di Palladino
Queste le parole del tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino in conferenza stampa: "È stata una partita bella ed equilibrata contro una squadra forte come la Lazio. Ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento, sono allenati benissimo. Abbiamo fatto una grande prestazione, specialmente nel primo tempo mandando fuori giri la Lazio con il palleggio. Ci è mancata la scelta finale negli ultimi 25 metri che è fondamentale. Nel secondo tempo dopo il gol preso c'è stata un'ottima reazione, abbiamo pareggiato subito due volte e ci portiamo a casa un ottimo risultato. È stato fatto il primo tempo, è ancora tutto aperto. Vogliamo provare ad arrivare in finale".

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”