Italia-Svezia, amicizia oltre la rivalità sportiva: evento all'Ambasciata per assistere alla gara
“Il calcio unisce”. Ieri, Italia-Svezia si è giocata a Reggio Calabria, ma la partita valida per le qualificazioni al Mondiale femminile del 2027 è stata seguita con grande passione anche all’Ambasciata di Svezia in Italia. A Roma, l’ambasciatrice Karin Höglund ha indossato la maglia della Svezia, ricevendo in dono una maglia azzurra personalizzata, consegnata dalla presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e dalla presidente della Serie B Femminile Laura Tinari.
All’evento hanno partecipato anche Madelen Janogy, attaccante svedese della Fiorentina, l’ex viola Lisa Ek e Stéphanie Öhrström, ex portiere anche lei della Fiorentina e della Roma e attualmente allenatrice in seconda dell’Under 17 giallorossa.
Poi tutte davanti al maxischermo collegato con lo stadio ‘Oreste Granillo’, dove la Svezia ha battuto 1-0 l'Italia grazie al gol di Angeldahl.
