Il rinnovo e ora il ritorno in campo: Juventus pronta a ritrovare Vlahovic. Si rivede anche Milik

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 00:49
Dimitri Conti

La Juventus prova a guardare oltre gli ultimi risultati traballanti che l'hanno allontanata dalle zone più elevate della classifica di Serie A, con il prossimo fine settimana del massimo campionato italiano che offre ai bianconeri la possibilità di tornare al successo in campo nazionale, nel confronto interno contro il Pisa.

Spalletti spera di avere un Dusan Vlahovic in più, per Juventus-Pisa. Tutt'al più per farlo sedere in panchina con lui e poi pensare eventualmente di farlo alzare più tardi, ma è già una novità rispetto agli ultimi tempi. Il centravanti serbo d'altronde manca dal novembre del 2025 per infortunio, ma le condizioni con le quali si è presentato alla Continassa nelle scorse ore inducono all'ottimismo. In pochi giorni, insomma, potrebbero essersi diradate le nubi sia sul suo rinnovo che sulla possibilità di rivederlo al più presto in campo.

Che possa tornare presto a disposizione anche un altro lungodegente come Arkadiusz Milik? Il polacco manca ormai dai campi da gioco da quasi due anni, anche se di recente è stato visto tornare a lavorare con il resto del gruppo della Juventus. E nelle scorse ore ha scritto sui suoi profili social: "A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai. Gli allenamenti con la squadra, i momenti con la mia famiglia e la possibilità di fare ciò che amo. Sono grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo. Grazie anche per tutti gli auguri di compleanno e per il vostro supporto".

