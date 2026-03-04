Juve Stabia, Abate: "34 palloni in area a 6, prendere gol così dà fastidio. Ottima prestazione"

“I ragazzi sono molto dispiaciuti, abbiamo perso due punti quando sono saltati gli schemi. Eravamo posizionati bene, ci manca ancora quel piccolo salto di qualità che ci consenta di trasformare in successi le prestazioni che facciamo. 34 palle giocate in area contro 6, girano un po’ le scatole leggendo il risultato finale. La Sampdoria è una squadra forte, ma abbiamo avuto coraggio e siamo stati padroni del campo. Finalmente abbiamo crossato molto di più, in settimana abbiamo lavorato su tante situazioni che ho visto nell’arco del match e sono felice e soddisfatto. Indubbiamente ora inizia un altro campionato, mancano dieci giornate alla fine e vanno limati quei dettagli. Se tutte le volte viviamo di rimpianti dimentichiamo che esistono le categorie e che non siamo una squadra che doveva stare lì in classifica.

Dentro l’area nostra ogni palla è vita o morte e questo step non lo abbiamo ancora fatto. Ora speriamo di recuperare qualche calciatore, ma ho visto corsa intensa dall’inizio alla fine. Correia è stato fermo poco più di una settimana ma ha fatto benissimo, Diakitè mi sta sorprendendo positivamente. In generale siamo stati in gestione e le corse erano più corte, questo ci ha aiutato a gestire le energie. Gabrielloni e Burnete hanno protetto la palla nel modo giusto, Leone è stato bravo, Pierobon ha avuto un ottimo approccio, Boer ha trasmesso sicurezza. Gli aspetti positivi sono tanti, ora ripartiamo e prepariamo la prossima partita”. Queste le parole del tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate in conferenza stampa.