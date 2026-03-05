Lazio, Dia segna dopo 6 mesi. Sarri: "Dispiace per questa brutta stagione, ma lo apprezzo"

Tanto spettacolo all'Olimpico tra Lazio e Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia terminata con il risultato di 2-2. Dopo un primo tempo vivace ma allo stesso tempo di studio, nella ripresa la gara si è stappata con i padroni di casa andati per due volte in vantaggio con Dele-Bashiru e Dia e per altrettante volte ripresi da Pasalic e Musah.

Per analizzare la prestazione dei suoi, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il tecnico Maurzio Sarri. Queste le sue parole iniziando dalla partita: "La squadra ha lottato e non ha solo lottato, ha fatto una prestazione di qualità perché abbiamo giocato alla pari e messo in difficoltà una squadra che al momento è tra le più forti in Italia. Rimane il rammarico di non aver avuto la forza di continuare a stare più alti ogni volta dopo il vantaggio. Dopo il pareggio abbiamo reagito bene, ma tanto a Bergamo ci sarà da soffrire. Ce la possiamo giocare e ce la giocheremo".

L'allenatore toscano ha poi elogiato i suoi due marcatori: "Dele-Bashiru è uno che ha caratteristiche che in questi ingressi può fare male, può fare di più. Dia a me dispiaceva tantissimo, stava facendo una stagione non di livello. L’ho sempre apprezzato, speravo ci potesse dare molto. Ci può dare molto in questo finale di stagione".

Sarri è infine entrato nel merito della protesta dei tifosi che anche questa sera hanno scelto di lasciare l'Olimpico pressoché deserto: "Io ho un retropensiero in tutte le partite in casa, la squadra a un certo punto è riuscita sollecitare quei pochi tifosi che c’erano. Se ce ne fossero stati 45 mila lo stadio ribolliva".