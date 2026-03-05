5 marzo 2008, Taddei e Vucinic affondano il Real Madrid. Al Bernabeu finisce 1-2

Il 5 marzo del 2008, al Bernabeu di Madrid, il Real ospita la Roma. Da una parte Schuster, dall'altra Luciano Spalletti, in uno dei momenti migliori della sua Roma. Il Milan campione d'Europa è appena uscito, mentre i Blancos sono capolista nella Liga e sono favoriti dopo l'andata, vinta comunque dai giallorossi per due a uno. Invece quanto succede, anche grazie alle prestazioni di Juan, De Rossi e Aquilani, ha quasi dell'incredibile. Segnano Taddei e Raul per l'uno a uno, poi al secondo minuto di recupero del secondo tempo, ecco che Vucinic firma il tabellino, con il due a uno finale che ricalca esattamente quanto successo all'andata.

La Roma riesce più volte a penetrare nella difesa del Real Madrid, ma senza segnare. Casillas salva più volte, mentre Julio Baptista - che poi sarà un ex - si mangia il gol del possibile uno a zero. Aquilani colpisce l'incrocio dei pali, Baptista la traversa dall'altra parte. Vucinic, subentrato a Mancini, si guadagna l'espulsione del portoghese Pepe, cambiando la direzione della partita. Taddei di testa firma l'uno a zero, Raul pareggia poco dopo battendo Doni dopo essersi liberato di Mexes. Il Real Madrid ci crede, ma Vucinic insacca nel recupero.

REAL MADRID-ROMA 1-2

Marcatori: 73' Taddei (R)′, 75' Raul (RM)′, 92' Vucinic (R).

REAL MADRID (4-2-3-1)

Casillas; Michel Salgado (65' Torres), Pepe, Cannavaro, Heinze; Diarra (61' Drenthe), Gago; Baptista (85' Soldado), Guti, Robinho; Raul. (Dudek, Marcelo, Balboa, Higuain).

Allenatore: Schuster.

ROMA (4-2-3-1)

Doni; Cicinho (87' Panucci), Mexes, Juan, Tonetto; De Rossi, Aquilani; Taddei, Perrotta (76' Pizarro), Mancini (65' Vucinic); Totti. (Julio Sergio, Ferrari, Brighi, Giuly).

Allenatore: Spalletti.