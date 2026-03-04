Fantacalcio, i migliori centrocmapisti dopo 27 giornate
TUTTO mercato WEB
Ecco i 5 migliori centrocampisti per fantamedia dopo 27 giornate presi da Fantalab.
1 - Pulisic: 17 presenze - fantamedia 7.76 - media voto 6.41 - 8 gol - 2 assist
2 - Calhanoglu: 18 presenze - fantamedia 7.64 - media voto 6.53 - 8 gol - 2 assist - 6 ammonizioni
3 - Baturina: 14 presenze - fantamedia 7.36 - media voto 6.29 - 4 gol 3 assist
4 - Santos: 3 presenze - fantamedia 7.33 - media voto 6.33 - 1 gol
5 - Paz: 26 presenze - fantamedia 7.29 - media voto 6.38 - 9 gol - 5 assist - 5 ammonizioni
Altre notizie Fantacalcio
Editoriale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile