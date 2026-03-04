Italia, Caruso: "Forse ci è mancata un po' di lucidità. Con la Danimarca servono i 3 punti"

“Questa sconfitta fa sicuramente tanto male, noi ci siamo sempre dette che quello che è stato fatto all’Europeo non ci permette di essere automaticamente in Brasile, quindi sappiamo che c’è da lavorare”. La centrocampista dell’Italia Femminile Arianna Caruso ai microfoni della Rai ha parlato così della sconfitta contro la Svezia nella prima sfida delle qualificazioni al Mondiale della prossima estate in Brasile.

“Si parte con una sconfitta, ma è tutto aperto e questo ci servirà per lavorare in vista delle prossime partite. - prosegue Caruso – Avremo sicuramente modo di analizzare la partita e capire cosa non ha funzionato anche se penso che la partita l’abbiamo fatta e forse ci è mancata un po' di lucidità. Il calcio a volte di dà e a volte ti toglie, dobbiamo accettare di non essere riuscite a segnare e guardare alla prossima”.

Spazio poi alla gara contro la Danimarca in programma sabato a Vicenza: “Come nel caso della Svezia le abbiamo affrontate tante volte, sappiamo che tipo di squadra è e in questi giorni analizzeremo anche i minimi dettagli. Dovremo mettercela però tutta perché dobbiamo portare a casa i tre punti assolutamente”.