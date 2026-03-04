Ricci verso Milan-Inter: "Scudetto? Un sogno, l'obiettivo è la Champions e siamo a buon punto"

A pochi giorni dal derby tra il Milan e l'Inter è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset il centrocampista dei rossoneri Samuele Ricci. Queste le sue parole: "Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby. Il nostro obiettivo resta la Champions e per raggiungerlo siamo a buon punto, anche se nelle partite passate abbiamo perso qualche punto di troppo. Per adesso abbiamo un buon vantaggio sul quinto posto ma non è ancora fatta. Il sogno c'è, si vive per questo. Pensiamo alla partita, è pur sempre un derby e va approcciato in maniera perfetta".

Ricci ha poi parlato della sua crescita personale, del ruolo in campo e del rapporto che ha instaurato Mister Massimiliano Allegri: "Abbiamo entrambi lo stesso senso dell'umorismo. Attualmente mi vede più mezz'ala perché sia Modric che Jashari in questa fase stanno facendo benissimo. Per me l'importante è giocare, naturalmente anche entrando a gara in corso".

Infine c'è spazio anche per un divertente siparietto con la fidanzata e giornalista di Dazn Eleonora Incardona, ormai diventata una tifosa del Milan da quando Ricci si è trasferito alla corte del Diavolo: "Non so se in passato tifata per l'Inter, adesso tifa per me, è dalla mia parte", ha detto il calciatore sorridendo.